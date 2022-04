Präsidentenwahl in Frankreich : Macron ändert seine Strategie

„Nichts ist entschieden“, hat Emmanuel Macron gesagt. Er hat recht. Sein Spitzenplatz mit 27,6 Prozent der Stimmen ist ein positives Signal auf dem Weg zu seiner Wiederwahl. Aufatmen kann er noch nicht. Als eine Art Referendum gegen ihn will Marine Le Pen den zweiten Wahlgang verstanden wissen. Sie hat gleich am Wahlabend begonnen die Leute zu umwerben, die Macron loswerden wollen. Aus ihrer Sicht sind das alle, die nicht für Macron gestimmt haben.

Mit 23,4 Prozent der Stimmen ist sie in einer besseren Ausgangsposition als vor fünf Jahren. Eric Zemmour, ihr Rivale von rechts, will sie fortan unterstützen. Er hat seine 2,4 Millionen Wähler (sieben Prozent) aufgerufen, Le Pen in den Elysée-Palast zu verhelfen. Auch Nicolas Dupont-Aignan, den Le Pen 2017 zum Premierminister machen wollte, unterstützt sie von neuem. Der rechtsnationale Politiker erhielt mit zwei Prozent mehr Stimmen als Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, als sozialistische Präsidentschaftskandidatin (1,7 Prozent).

Er will endlich raus aus dem Elysée-Palast

Was aber ist Macrons Strategie? Wie will er diesen „Ohne-ihn“-Schlachtruf kontern und in der Debatte obsiegen, die nach seinen eigenen Worten so „entscheidend für Frankreich und Europa“ ist? Indem er radikal seine Wahlkampfstrategie ändert, könnte man nach seinem Auftritt am Wahlabend meinen. Macron will die schützenden Mauern des Elysée-Palastes endlich verlassen und hinausfahren in Landstriche, die ihm nicht freundlich gesonnen sind.

Noch am Montag reist er nach Denain, eine 20.000-Einwohner-Stadt im früheren Kohle- und Stahlrevier nahe der Grenze zu Belgien. Die sozialistische Bürgermeisterin hat dort vor kurzem die Stadtkasse leer geräumt, um den Bewohnern mit einem 50-Euro-Spritscheck über die Runden zu helfen. In Denain hat Marine Le Pen mehr als 42 Prozent der Stimmen geholt, Macron nur 14,7 Prozent.

Auf dem zweiten Platz landete der Kandidat der linken „Volksunion“, Jean-Luc Mélenchon mit gut 28 Prozent. Es ist ein Teil des Frankreichs der Abgehängten, den Macron überzeugen muss, dass ein „starkes Europa“ besser ist als Rückbesinnung auf die Nation und Abschottung, wie sie Le Pen verheißt.

Macron will nicht nur ins Land ausschwärmen, er probt auch ein neues Gesicht gegenüber seinen politischen Gegnern. Gleich am Wahlabend streckte er die Hand aus, zählte demonstrativ die Namen der zehn Kandidaten auf, die ausgeschieden sind und bekundete ihnen Respekt. Er erwähnte lobend „Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse und Fabien Roussel“, die zur Wahl gegen die extreme Rechte aufgerufen haben. Damit machte er klar, dass er weiterhin an die sogenannte Republikanische Front glaubt, um Le Pen zu verhindern.

Vor fünf Jahren war dieser Zusammenschluss noch so stark, dass Le Pen sich mit einem Ergebnis von 33,9 Prozent geschlagen geben musste. Von einem derart großen Vorsprung kann er dieses Mal nur träumen. Viele tragen ihm nach, dass er nicht respektvoller mit ihrer nur den Umständen geschuldeten Unterstützung umgegangen ist.

Macron weiß, dass das Misstrauen gerade unter den Anhängern Mélenchons groß ist. Aber auf ihr Wahlverhalten kommt es an. Bleiben sie zu Hause, dann hat Le Pen eine Chance. Deshalb war es so wichtig, dass Mélenchon noch am Wahlabend unmissverständlich dazu aufgerufen hat, Le Pen den Weg an die Macht zu versperren. „Keine einzige Stimme für Le Pen“, wiederholte er wie ein Mantra.

Großkundgebung in Marseille geplant

Macron hat Mélenchon in den zurückliegenden Jahren nichts geschenkt. Wiederholt ließ er seine Minister die „Islamo-Linke“ anprangern; an den Universitäten sogar eine Untersuchung anstrengen. Am Wahlabend war von der Gefahr durch die „Islamo-Linke“ nicht mehr die Rede, stattdessen verteidigte Macron ein Frankreich, „das Muslimen und Juden nicht verbietet, nach den Vorgaben ihrer Religion zu essen“.

Macron plant am Ostersamstag eine Großkundgebung in Marseille, der Wahlheimat Mélenchons. Es ist höchste Zeit, dass er sich mit voller Kraft in den Wahlkampf stürzt. Eigentlich hätte er aus den Bürgerdebatten nach der Gelbwestenkrise schon die Lehre ziehen können, wie groß das Bedürfnis seiner Landsleute nach direktem Austausch ist.