Sambia : Ein Machtwechsel mit Vorbildcharakter

Viele Sambier hatten sich schon in der Nacht zum Dienstag auf den Weg zum National Heroes Stadion gemacht. Um 6 Uhr morgens öffneten die Tore zu der 60.000-Zuschauer-Arena in der sambischen Hauptstadt Lusaka, wo am Dienstag der neue Präsident Hakaine Hichilema in einer mehrere Stunden langen feierlichen Zeremonie vereidigt wurde. Einige Anhänger des bisherigen Oppositionsführers waren Hunderte Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, um dabei zu sein. „Es ist eine Stimmung wie zur Unabhängigkeit“, twitterten Beobachter der Wahlen.

Hichilema hatte die Präsidentschaftswahl am 12. August mit 59 Prozent der Stimmen gewonnen. HH, wie er in Sambia genannt wird, erhielt eine Million Stimmen mehr als der bisherige Amtsinhaber Edgar Lungu. Sieben Millionen Wahlberechtigte waren registriert gewesen. Es ist der dritte friedliche demokratische Machtwechsel in Sambia.

Ein so überzeugender Sieg war nur von wenigen erwartet worden. Überwiegend hatten Beobachter ein knappes Wahlergebnis, womöglich eine Stichwahl erwartet. Auch war nicht ausgeschlossen worden, dass Lungu, der das südafrikanische Land in seiner sechs Jahre langen Amtszeit mit immer härterer Hand regiert hatte, eine Niederlage anfechten würde.

In seiner Abschiedsrede zeigte er sich jedoch als würdevoller Verlierer. „Dies ist ein bedeutendes Ereignis für unser Land, und wir alle müssen stolz darauf sein, dass wir die Fackel unserer Demokratie für die Welt leuchten lassen.“ Er sei „persönlich stolz darauf, dass die Machtübergabe reibungslos“ verlaufen sei. Als eigene Errungenschaft verwies er auf neu gebaute Infrastruktur, die er der Nachwelt hinterlasse. Viele der Bauten, wie auch das Stadion, wurden allerdings von chinesischen Unternehmen errichtet, wobei chinesische Kreditgeber das Geld bereitstellten.

Ein Sieg, der wirtschaftliche Gründe hat

In den sechs Jahren seiner Präsidentschaft erlebte die Wirtschaft des Landes – Sambia ist der zweitgrößte Kupferproduzent auf dem Kontinent – einen dramatischen Niedergang. Der Sieg des Oppositionsführers und erfolgreichen Geschäftsmanns ist daher vor allem der wirtschaftlichen Lage geschuldet. Im vergangenen Jahr war das Land das erste in Afrika, das während der Corona-Pandemie seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern nicht mehr bedienen konnte. Nicht nur die Staatsverschuldung, auch die Inflation stiegen zuletzt rasant, während immer mehr Menschen ihre Arbeit verloren oder niedrigere Löhne erhielten.

„HH“ kam darüber hinaus bei den jüngeren Sambiern gut an. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten war jünger als 34 Jahre. Er verstand es, die sozialen Medien gezielt einzusetzen, sammelte Sympathiepunkte, wenn er über Fußball twittert oder Slang benutzte. So nannte er sich locker „Bally“ (Vater), woraufhin seine jungen Anhänger im Wahlkampf „let's go Bally“ skandierten.

Zur Vereidigung waren neben den Staats- und Regierungschefs aus zehn afrikanischen Ländern auch einige Oppositionsführer nach Lusaka gereist. Sie bezeichneten den Machtwechsel als „inspirierend“. Tundu Lissu aus Tansania, der sich im Exil in Belgien aufhält, sagte, „Sambier haben uns gezeigt, was möglich ist“. Raila Odinga, der im kommenden Jahr als Oppositionskandidat in den Wahlen in Kenia antreten will, sprach von einem „Weckruf für andere Afrikaner“, dass „nichts unmöglich“ sei. Selbst der zimbabwische Präsident, Emmerson Mnangagwa, stimmte in die Lobeshymnen auf Sambias Demokratie ein. Sie sei über die Zeit gereift. Der reibungslose Machtübergang solle eine Lehre für Länder vor allem im südlichen Afrika sein. Zuvor hatte er in einem Schlagabtausch auf Twitter jedoch den zimbabwischen Oppositionsführer Nelson Chamisa wissen lasse, dass so etwas wie in Sambia in Zimbabwe nicht passieren werde.

Hichilema hatte im Wahlkampf immer wieder betont, den Aufstieg zu einem Multimillionär aus armen Verhältnissen geschafft zu haben. Ein Stipendium ermöglichte ihm zunächst ein Studium in Sambia, später erhielt er einen MBA-Abschluss von der Universität Birmingham. Unter anderem führte er die Landesorganisationen von zwei internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und mehrte als Investor sein Vermögen. Er ist der zweitgrößte Viehzüchter des Landes.

Fünfmal angetreten, fünfzehnmal verhaftet

Besondere Hartnäckigkeit bewies er in seiner politischen Karriere. Fünfmal war er zuvor zu einer Präsidentschaftswahl angetreten, fünfmal hatte er verloren. Nach eigenen Angaben wurde er außerdem fünfzehnmal seit Beginn seiner politischen Aktivität verhaftet. 2016 hatte ihn Lungu sogar wegen Hochverrats angezeigt, nachdem er die Fahrzeugkolonne des Präsidenten mit seinem eigenen Konvoi blockiert hatte. Vier Monate lang verbrachte Hichilema im Gefängnis.

Der frisch vereidigte Präsident versprach vor den voll besetzten Rängen des Stadions, sich auf Inklusion statt Ausgrenzung, auf Einigkeit statt Spaltung zu konzentrieren. Für die „arbeitslosen Jugendlichen, die Mütter, die mit hohen Lebensmittelpreisen zu kämpfen hätten, und für die Unternehmer und Investoren“ breche eine „neue Ära“ an. Leicht wird dies allerdings nicht zu erreichen sein. Eine seiner ersten Aufgaben im Amt besteht darin, mit dem Internationalen Währungsfonds und den ungeduldigen Kreditgebern über den Erlass und den Umbau der enormen Schuldenlast Sambias zu verhandeln.