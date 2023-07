Acht Jahre lang waren die Balearen eine Hochburg der spanischen Linken. Marga Prohens hat das Mittelmeer-Archipel jetzt für die konservative Volkspartei (PP) politisch zurückerobert. Bei der Wahl am 28. Mai hatte die PP genauso viele Mandate wie die Parteien der bisher regierenden Linkskoalition erhalten, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Heute nun hat das Regionalparlament in Palma die 41 Jahre alte Politikerin zur sechsten Regionalpräsidentin der PP auf den Balearen gewählt. Im zweiten Wahlgang reichte eine einfache Mehrheit – und die Enthaltung von Vox.

Die gebürtige Mallorquinerin hat keine Berührungsängste gegenüber den Rechtspopulisten. Zügig und fast geräuschlos handelte die vereidigte Übersetzerin einen Pakt mit Vox aus. Das war ganz nach dem Geschmack der PP-Führung in Madrid: Vox verzichtet darauf, der neuen Regierung in Palma anzugehören. Es wäre die dritte Koalition der PP mit den Rechtspopulisten in Spanien gewesen – eine Konstellation, die vielen spanischen Wählern nicht gefällt und Auswirkungen auf die vorgezogenen Parlamentswahlen am 23. Juli haben könnte. Sie könnte bei einem knappen Ausgang der Wahl auch ein Modell für Spanien sein.

Während in Deutschland die CDU weiterhin eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, entschieden sich in Valencia PP und Vox für ein Bündnis in der Regionalregierung. In Kastilien-León regiert seit 2022 die erste Koalition aus PP und Vox. In Murcia und der Extremadura laufen die Verhandlungen über eine Kooperation noch. In Aragón hat die PP, wie auf den Balearen Vox schon den Vorsitz des Regionalparlaments überlassen. In 26 spanischen Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern verbündete sich die PP mit Vox. Eine solche Koalition schlossen beide Parteien in Toledo, Burgos, Valladolid und Castellón.

Auf den Balearen musste Marga Prohens für die Enthaltung der Vox-Abgeordneten am Donnerstag im Regionalparlament einen politischen Preis zahlen. Die balearische PP-Chefin, die bisher Parlamentsabgeordnete in Madrid war, hatte im Gegenzug einem Grundsatzpapier zugestimmt, das 110 Punkte umfasst. So werden Spanisch und Katalanisch als offizielle Sprachen wieder gleich behandelt werden. Beide Partner wollen härter gegen Hausbesetzer und illegale Einwanderung durchgreifen, das neue Transgender-Gesetz nicht anwenden und Minderjährigen den Besuch von Stierkämpfen erlauben. Präsident des Regionalparlaments wird der streng katholische Gabriel Le Senne. Der Vox-Politiker kämpft gegen den „Genderwahn“ und lehnt Abtreibungen ab.

Die neue Regionalpräsidentin betont, dass sie mit Vox nicht mit allem einer Meinung sei, aber beide wollten sich darauf konzentrieren, was beide Seite „vereint“. So spricht sie über den von Vox in Zweifel gezogenen Klimawandel lieber nicht, plant aber, ein „Meeresministerium“ einzurichten. Wenig strittig dürfte ihre Ankündigung sein, die „Verbotspolitik“ ihrer sozialistischen Vorgängerin Francina Armengol zu beenden. Marga Prohens verspricht eine andere Politik, die „den Menschen nicht vorschreiben wird, wie sie leben sollen, oder ihnen Lebensstile aufzwingen wird“. Der Entwicklung des Tourismus will sie „weniger Fesseln“ anlegen.

Die mit einem PP-Abgeordneten verheiratete Mutter zweier Töchter zog im Alter von 29 Jahren ins Regionalparlament ein und wechselte 2019 ins nationale Parlament. Dank eines Erasmus-Jahres in Bochum spricht sie Deutsch, was jetzt angesichts der vielen Deutschen auf Mallorca nützlich sein dürfte.