Die Mitgliederbefragung unter den österreichischen Sozialdemokraten nach dem oder der künftigen Parteivorsitzenden ist abgeschlossen, aber Klarheit herrscht immer noch nicht. Denn die drei Bewerber liegen mit jeweils rund einem Drittel der Stimmen sehr nahe beieinander.

Erster wurde der burgenländische Landeshauptmann und frühere Verteidigungsminister, Hans Peter Doskozil, mit nur etwa zwei Prozentpunkten vor dem Parteilinken Andreas Babler und der amtierenden Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Babler und Doskozil stellten beide den Anspruch, für die Nachfolge Rendi-Wagners zu kandidieren, die sich zurückzieht. Am Dienstag stritten die Lager in den Parteigremien darüber, ob die Entscheidung auf dem bereits einberufenen Sonderparteitag am 3. Juni herbeigeführt werden soll oder in einer Stichwahl.