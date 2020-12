Machtkampf in Buenos Aires : Noch brauchen sich Kirchner und Fernández

Als sich am 14. Dezember auf der Südhalbkugel eine totale Sonnenfinsternis beobachten ließ, kursierte in den sozialen Netzwerken in Argentinien ein „Meme“. Die satirische Videomontage zeigte in Anlehnung an das astronomische Phänomen, wie sich die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner Stück für Stück vor den Präsidenten Alberto Fernández schob, bis sie ihn komplett verdeckte.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



In diesem Fall war Fernández die Sonne, Kirchner der Mond. In Wahrheit ist es wohl eher umgekehrt. Doch so genau lässt sich das nicht sagen. Denn das „politische Sonnensystem“ Argentiniens ist viel zu komplex.