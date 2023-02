Was sich aus Taiwans Geschichte ableiten lässt – und was nicht

Machtansprüche Chinas : Was sich aus Taiwans Geschichte ableiten lässt – und was nicht

Farbe bekennen: 2022 an Taiwans Nationalfeiertag, dem 10. Oktober, in der Hauptstadt Taipeh Bild: Laif

Mit Russlands Angriff auf die Ukraine ist auch in Ostasien die Sorge vor einem ähnlichen Überfall der Volksrepublik China auf Taiwan gewachsen. In den vergangenen Monaten, besonders seit Nancy Pelosis Besuch in Taiwan im August 2022, hat China mehrmals Militärübungen abgehalten und Raketen über die Insel gefeuert. In Taiwan sollen deshalb der Wehrdienst für Männer verlängert und Reservistenübungen für Frauen geöffnet werden, Japan sieht China als die „größte strategische Herausforderung“ und will die Verteidigungsausgaben massiv anheben.

Sara Wagener Volontärin Folgen Ich folge

Die Volksrepublik China sieht Taiwan als Teil ihres Staatsterritoriums an, westliche Unterstützung für die Insel als Einmischung in innere Angelegenheiten. Taiwan gehöre historisch und kulturell zum Festland, heißt es etwa in einem Weißbuch des Staatsrats zur „Taiwanfrage“ aus dem August 2022. Lautstarke Teile der Bevölkerung – wie repräsentativ sie sind, lässt sich schwer feststellen – fordern von der Regierung in sozialen Medien und bisweilen auch auf der Straße die „Verteidigung“ Taiwans und anderer umstrittener Inseln gegen ausländische Einmischung.