Macau : Wo das Volk keine Volksherrschaft will

Handzahm und patriotisch: Die Weltkasinohauptstadt Macau zieht zahlreiche Touristen vom Festland an – auf Proteste wie in Hongkong treffen sie dort nicht. Bild: LAM YIK FEI/The New York Times/R

Für europäische Besucher ist Macau ein verwirrender Ort. In manchen Ecken der Altstadt fühlt es sich an wie in Portugal. Alle Straßenschilder sind zweisprachig. Portugiesisch, Chinesisch. Doch fragt man auf der Straße nach dem Jardim Vasco da Gama oder der Avenida Dom João IV., blickt man in ratlose Gesichter. Kaum jemand in Macao spricht Portugiesisch. Nur wenige kennen sich mit portugiesischer Kolonialgeschichte aus, obwohl ihre Stadt noch vor zwanzig Jahren von Portugal verwaltet wurde.

Ähnlich verwirrend ist das Verhältnis Macaus zur Demokratie. Die meisten Bewohner der chinesischen Sonderverwaltungszone machen sich nicht viel daraus. Anders als ihre Landsleute auf dem Festland haben sie freien Zugang zum weltweiten Internet und damit auch zu kritischer Berichterstattung über China. Aber sie interessieren sich dafür nicht. Das jedenfalls sagt Sou Ka-hou, und er muss es wissen. Sou ist einer von nur vier prodemokratischen Abgeordneten im Stadtparlament. Der 28 Jahre alte Politiker sitzt im Büro seiner New Macao Association in der Altstadt. Am Eingang hängt ein Banner für eine Kampagne gegen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Gerade einmal 50 Mitglieder hat die Partei. Seit dem Beginn der Proteste im nahe gelegenen Hongkong ist das Interesse gewachsen. Aber nur ein bisschen.