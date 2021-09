Maas umkreist Afghanistan : Getrieben von Schuldgefühlen

Vier Tage war Außenminister Heiko Maas um das brodelnde Afghanistan herum unterwegs, um zu retten, wer noch zu retten ist. Auf den Stationen seiner hektischen Reise ging es in Antalya, Taschkent, Duschanbe, Islamabad darum, für Zehntausende einen Ausweg zu finden, denen Maas in Deutschlands Namen die Rettung vor den Taliban versprochen hat. Der erste Versuch, dieses Versprechen einzulösen, ist gescheitert.

Die Bundeswehr hat zwar mehr als fünftausend Personen aus Kabul ausgeflogen. Doch nach aktuellen Zählungen waren unter den 4000 Afghanen nur 138 frühere Ortskräfte und deren Familienangehörige, insgesamt etwa 650 Personen. Wie genau die Übrigen in die Maschinen gekommen sind, ist derzeit ebenso ungeklärt wie die Frage, warum so viele Verzweifelte zurückbleiben mussten.

Getrieben von Schuldgefühlen, hat das Auswärtige Amt unterdessen die Rettungslisten immer weiter ergänzt. Inzwischen geht es um mehr als 50000 Menschen, jeden Tag kommen neue hinzu, für die eine Aufnahmegarantie gilt. Das ist eine moralisch begründete Vervielfachung der anfänglichen Schätzungen. Maas und die deutsche Diplomatie arbeiten daran, diesen Schutzbedürftigen die Ausreise zu ermöglichen. Dafür waren nun tiefe Verbeugungen nötig, auch gegenüber einer Terrororganisation und Regimen übler Sorte in Afghanistans Nachbarschaft.

Der „liebe Heiko“ und der „liebe Mevlüt“

Zur Öffnung eines Luftwegs hat sich die Türkei für den Betrieb des zivilen Flughafens in Kabul angeboten. Sie nähert sich damit wieder der europäischen Diplomatie und der NATO an. Geradezu lieblich klang, wie der deutsche Außenminister, der „liebe Heiko“, und sein türkischer Kollege, der „liebe Mevlüt“, einander während eines ersten Zwischenstopps der Maas-Reise lobten. Anschließend, in Usbekistan, hatte der Außenminister es mit einer Regierung zu tun, der Deutschland in den letzten Wochen viel zu verdanken hat, unter anderem die Nutzung des Flughafens von Taschkent durch die Bundeswehr.

Beim Demokratieindex des Economist liegt Usbekistan auf Platz 155 von 167. Immerhin zwei Plätze vor Tadschikistan. In der dortigen Hauptstadt Duschanbe fiel Maas seine Rolle als Bittsteller besonders schwer, denn dort herrscht ein totalitäres Regime. Maas musste einen Potentaten um Grenzöffnung bitten, der seine Untertanen per Gesetz zwingt, ihn als „Führer der Nation“ anzusprechen.

In Pakistan, wo Maas zuallererst dem Generalstabschef der Armee seine Aufwartung machte, musste der deutsche Chef-Diplomat sich die Belehrungen seines Kollegen anhören. Dass Islamabad jahrelang Fraktionen der Taliban-Bewegung unterstützt und in ihrer Ambivalenz zur Destabilisierung Afghanistans beigetragen hatte, dazu kein Wort. Die Fortschrittsberichte, die der Westen über Jahre geliefert habe, seien verlogen gewesen, so Pakistans Außenminister. In diesem Punkt könnte, ja müsste das Auswärtige Amt sogar zustimmen. Aber zu hören ist dergleichen, wenn überhaupt, nur von pensionierten Diplomaten.

Geschönte Berichte über den Ernst der Lage

Martin Kobler etwa war lange in Afghanistan und 2017 deutscher Botschafter in Pakistan. Er gab zu, die Abgesandten oder Offiziere in Kabul oder Kundus hätten korrekt den Ernst der Lage beschrieben. Doch seien die Berichte in höheren Etagen dann „über viele, viele Jahre geschönt“ worden. Auch Deutschland habe außerdem Korruption und schlechtes Regieren in Afghanistan nicht verhindert, sondern gefördert. „Hunderte Millionen Dollar“ hätten die Regierenden „außer Landes gebracht und in Immobilen in London oder Dubai oder wo immer investiert“.

Mehrere deutsche Außenminister haben das gewusst. Zuletzt auch Heiko Maas, der oft genug in Kabul war. Zugleich gab er sich selbst her für surreale „Afghanische Schülerinnen machen Kunst“-Szenen, die inmitten der befestigten Betonlandschaften des deutschen Feldlagers inszeniert wurden.

Die Rechnung für Illusionen, Wegschauen und Wirklichkeitsverlust müssen hauptsächlich diejenigen zahlen, die in Afghanistan für Demokratie und Fortschritt gekämpft haben. Auch viele afghanischen Ortskräfte gehörten dazu. Es ist das Mindeste, sie nun vor Repression und Verfolgung zu schützen. Wenn der Wahlkampf vorbei und der Bundestag konstituiert ist, wird sich Deutschland Rechenschaft ablegen müssen über dieses Versagen. Dazu gehört auch die Frage, warum der transatlantische Grundsatz „Gemeinsam rein, gemeinsam raus“ von Washington auf die Hälfte reduziert wurde und was daraus folgt.

Dringlich ist deshalb auch die Neubewertung des längst entglittenen Auslandseinsatzes in Mali. Auch dort steht die Bundeswehr weniger auf Grundlage nationaler Interessen als auf Bitten eines engen Verbündeten, in diesem Fall Frankreichs. Der Einsatz dauert schon acht Jahre, und die Lage bessert sich nicht. Im Gegenteil: Korruption blüht, es wird geputscht und getötet. Ende Juni wurden bei einem Selbstmordanschlag zwölf deutsche Soldaten verletzt. Eine erste Lehre aus Afghanistan muss sein, diesen Einsatz zu prüfen. Dieses Mal ohne frisierte Berichte.