„Nichts als heiße Luft“ : Maas lehnt Ideen zu Grenzverschiebungen auf dem Balkan ab

Außenminister Heiko Maas am Montag in Berlin auf einer Pressekonferenz mit seinem nordmazedonischen Amtskollegen Bujar Osmani

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mit klaren Worten die Ablehnung aller Ideen zu Grenzverschiebungen und Gebietsaustauschen auf dem Balkan ausgedrückt: entsprechende informelle Papiere, sogenannte „non-paper“, die auf dem westlichen Balkan zirkulierten, seien „nichts als heiße Luft“, sagte Maas. Er riet, „man sollte sich überhaupt nicht damit beschäftigen“. Vor zwei Jahren schon waren Vorschläge zu einem Gebietsaustausch zwischen Serbien und Kosovo aufgekommen, um die jeweils im anderen Land beheimateten ethnischen Minderheiten dem eigenen Staatsgebiet anzugliedern. Schon damals hatten die Staaten der Europäischen Union mit strikter Ablehnung reagiert, während die frühere amerikanische Regierung des Präsidenten Donald Trump auch Interesse an solchen Gedankenspielen zeigte.

Die aktuelle Unruhe wird unter anderem durch Vorschläge erzeugt, Territorien des multiethnischen Bosnien-Herzegowina anderen Staaten der Region anzugliedern. Maas sagte nach einer Unterredung mit dem nordmazedonischen Außenminister Bujar Osmani in Berlin, es gelte „die Finger von den Grenzen zu lassen“. Die Bundesregierung habe solche Erwägungen stets abgelehnt und werde sie „auch in Zukunft ablehnen.“ Offenkundig herrscht in Berlin die Sorge, dass Debatten über Grenzverschiebungen die Beitrittsprozesse der einzelnen Balkanstaaten auf dem Weg in die Europäische Union behindern könnten und sie daher von Kräften gefördert werden könnten, die eine Annäherung der Balkanländer an die EU verhindern wollen.

Während Slowenien und Kroatien schon zur EU gehören und Beitrittsverhandlungen mit Montenegro und Serbien geführt werden, warten Albanien und Nordmazedonien als Beitrittskandidaten auf den Beginn dieser Gespräche. Im Falle Nordmazedoniens verhindert gegenwärtig ein Streit mit Bulgarien über Fragen der gemeinsamen Geschichte jeden Fortschritt im Beitrittsprozess. Er könnte einen gemeinsamen Beginn der Aufnahmeverhandlungen in einer Beitrittskonferenz für beide Länder gefährden. Maas sagte am Montag, dass die deutsche Regierung von einer Aufsplittung der Beitrittskonferenz für Albanien und Nordmazedonien nichts hält. Solche Gedankenspiele gebe es in Berlin nicht. Er sagte weiter, es müsse jetzt „so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden für die offenen Fragen“. Die Interpretation der gemeinsamen Geschichte müsse von Skopje und Sofia bilateral geklärt werden; hier müssten Historiker beider Länder eine Lösung finden „ohne Druck von außen“.

Maas hatte vor einer Woche bei Besuchen in Serbien und im Kosovo schon angegeben, es müssten Gedankenspiele über Grenzverschiebungen unterbleiben. Er hatte in Pristina auch Mahnungen an die EU gerichtet, den Weg der Länder des westlichen Balkans zur EU-Mitgliedschaft nicht zu verzögern. Es sei an der Zeit, die Visumspflicht der Einwohner Kosovos für Einreisen in den EU-Schengen-Raum aufzuheben; in allen anderen Ländern der Region gilt mittlerweile für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen in der EU keine Visumspflicht mehr.