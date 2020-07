Besuch in Großbritannien : Nur bilaterale Freundlichkeiten für Heiko Maas

Spaziergang zu zweit im Barockgarten, Aperitif auf der Terrasse, nach dem Lunch im Herrenhaus ein gemeinsames Bier im Pub des Gutsdorfes: Der deutsche Außenminister Heiko Maas ist in Großbritannien so ziemlich aller Aufmerksamkeiten teilhaftig geworden, die sein britischer Gastgeber auswärtigen Kollegen bei einem Arbeitsbesuch anbieten kann. Dass Dominic Raab den „lieben Heiko“ auf dem offiziellen Landsitz Chevening House in Kent empfing statt in seinem Dienstzimmer in Whitehall, kann zwar als protokollarische Gegengeste gelten – Raab war vor gut einem Monat zu seinem Antrittsbesuch in Berlin auch im Gästehaus des Außenministeriums, der Villa Borsig am Tegeler See, willkommen geheißen worden. Doch die britischen Aufmerksamkeiten gingen über das übliche Protokoll hinaus. Sie sollten eine Botschaft tragen: Deutschland soll ein sicherheitspolitischer Anker Großbritanniens in Europa bleiben, soll die außen-, verteidigungs- sowie andere sicherheitspolitischen Interessen des Vereinigten Königreichs auch künftig mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen betrachten und berücksichtigen.

Insofern ist Maas in Großbritannien eher als deutscher Minister denn als Repräsentant der gegenwärtigen EU-Ratspräsidentschaft wahrgenommen worden. Das Dauerthema der Brexit-Nachfolgeregelung – über die gegenwärtig London und Brüssel wieder in einer neuen Runde verhandeln – stand nicht im Mittelpunkt der Begegnung. Schon länger herrscht in Berlin Verwunderung darüber, dass jenseits aller Meinungsverschiedenheiten in Handels-, Zoll- und Warenstandard-Fragen die künftige Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik letzthin nicht mehr Gegenstand tieferer Erörterungen gewesen ist. Im vergangenen Jahr hatte es von britischer wie von europäischer Seite noch vielerlei öffentliche Bekundungen gegeben, wie wichtig eine sicherheitspolitische Kooperation sei, die von der Terrorabwehr bis hin zu militärischen Auslandseinsätzen reichen und in einem umfassenden Abkommen geregelt werden solle. Es war gar an gemeinsame Gremien der Europäischen Union und des Vereinigten Königreiches gedacht worden, in denen die Praxis dieser „strukturierten Zusammenarbeit“ geplant und erörtert werden solle – etwa die Teilnahme britischer Truppen an EU-Militärmissionen.

Eine kleine Spitze der deutschen Delegation

In den Unterredungen im Herrenhaus von Chevening dominierten stattdessen die aktuellen außenpolitischen Fragen: das Verhältnis zu China und Russland und die Besorgnis über die Entwicklung in Libyen und Syrien. In Bezug auf Russland verfolgt London schon seit mehr als zwei Jahren eine harte Haltung, nachdem sich die Indizien verdichtet hatten, dass die Vergiftung des einstigen russischen Offiziers Sergej Skripal im englischen Salisbury von Moskau angeordnet worden war. Hier ist Berlin mittlerweile in eine ähnliche Lage geraten, nachdem sich ein Attentat auf einen Georgier im Berliner Stadtteil Moabit nach Auffassung der Bundesanwaltschaft als russischer Auftragsmord dargestellt hat und nachdem für einen großangelegten Hackerangriff auf die E-Mail-Konten des Bundestags nach Ermittlungen des Bundeskriminalamts der russische Militärgeheimdienst GRU verantwortlich war.

Eine härtere Haltung wünscht sich London auch gegenüber China – vor allem mit Blick auf dessen restriktives Vorgehen in Hongkong. In beiden Fällen wird ein deutscher Außenminister jedoch darauf hinweisen, dass deutsche Aktionen oder Reaktionen zunächst von dem Bemühen bestimmt sind, eine möglichst einheitliche Haltung der EU zu erreichen. So ist es im Falle Russlands, wo Berlin jetzt wegen des russischen Cyberangriffs ein neues europäisches Sanktionsinstrument anwenden möchte. So ist es auch im Falle Chinas, wo ein Schritt, den London schon vollzogen hat – die Kündigung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong –, von den Europäern zwar diskutiert wird, aber wo noch kein einheitliches Vorgehen gefunden ist. Maas bestand allerdings darauf, dass die von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Maßnahmen – also der Verzicht auf den Export von Militär- sowie weiteren Gütern, die waffentauglich sind, sowie leichtere Einreiseregelungen für Hongkong-Chinesen – den Maßnahmen ganz ähnlich seien, welche die Briten jetzt gegenüber China beschlossen hätten.

Wie wenig die EU als gemeinsamer außenpolitischer Akteur im britischen Regierungsdenken gegenwärtig präsent ist, machte der Gastgeber Raab dadurch deutlich, dass er ausdrücklich das Format der „E3“ – also der drei europäischen Partner Deutschland, Großbritannien und Frankreich aus den Atomverhandlungen mit Iran – als Rahmen der künftigen europäischen außenpolitischen Abstimmung hervorhob und außerdem die Stärke der direkten deutsch-britischen Beziehungen pries, die „so eng wie nie“ seien.

Der böige Wind im Garten von Chevening strafte ihn insofern Lügen, als er kurz darauf die deutsche Flagge im Hintergrund umwehte, und trotz der vielfältigen britischen Freundlichkeiten konnte sich auch die deutsche Delegation in Chevening eine kleine Spitze nicht verkneifen. Die Corona-Masken des deutschen Außenministers und seiner Begleiter zeigten an diesem Tag nicht die Flaggen von Gast- und Gastgeberland, wie das bei Maas’ Reisen letzthin üblich war, sondern die goldenen Europa-Sterne auf dunkelblauem Grund.