Vorrücken der Ukrainer : Eingekreistes Lyman wird zur „Todesfalle“

Während Russland den Anschluss von Gebieten im Osten und Südosten der Ukraine verkündete, ist den ukrainischen Verteidigern ein militärischer Erfolg gelungen. Das amerikanische Institute for the Study of War erklärte am Freitag Berichte russischer Quellen für glaubwürdig, wonach ukrainische Militärs die Stadt Lyman im Norden des Gebiets Donezk eingekreist hätten.

Der Anführer der russischen Besatzer in dem Gebiet, Denis Puschilin, schrieb auf Telegram davon, dass Lyman „halb umzingelt“ sei. Mit Blick auf die Moskauer Annexions-Zeremonie am Freitag erklärte Puschilin, die ukrainische Armee versuche alles in ihrer Macht stehende, „um dieses historische Ereignis für uns zu schwärzen“.

Der russische Militärblog „Rybar“ be­richtete bereits in der Nacht zum Freitag auf Telegram, dass Lyman von ukrainischen Kräften nahezu eingekesselt sei. Sollten nicht rasch Maßnahmen wie die Verstärkung durch Reservisten ergriffen werden, werde die Stadt an die Ukrainer fallen und einer ukrainischen Offensive tief in „russisches“ Gebiet (gemeint ist das ukrainische Gebiet Luhansk) stünde nichts mehr im Wege. Lyman dürfte ein Ausgangspunkt dafür sein.

Mindestens 25 Zivilisten bei Raketenangriff getötet

Der ukrainische Journalist Illia Ponomarenko schrieb auf Twitter, dass die russischen Kräfte durch den letzten mit den anderen besetzen Gebieten verbundenen Korridor zu entkommen versuchten. Weil sie offenbar von Norden wie von Süden durch schwere ukrainische Artillerie beschossen werden, sprach Ponomarenko von einer „Todesfalle“. Ukrainische Kanäle zeigten ein Video mit einem ukrainischen Soldaten vor einem Verwaltungsgebäude in dem südöstlich von Lyman gelegenen Dorf Jampil, der sagte „Jampil ist unser“.

Im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Saporischschja ist es am Freitagvormittag zu einem tödlichen Raketenangriff auf Zivilisten gekommen. Der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurden bei dem Angriff auf eine Autokolonne mindestens 25 Menschen getötet und 50 verletzt. „Das können nur absolute Terroristen tun, die in der zivilisierten Welt nichts zu suchen haben“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj danach auf Telegram.

Mit Blick auf die russische Annexionen berichtete Selenskyj über eine Sitzung des ukrainischen Generalstabs. Dabei seien unter anderem ein Plan „zur Befreiung unserer Gebiete“ erörtert, mögliche kurzfristige Aktionen des Feindes analysiert und die Frage der Bereitstellung von Waffen und Munition für die Truppen in besonders umkämpften Gebieten geklärt worden. „Wir kontrollieren die Situation. Alles wird Ukraine sein“, schloss der Präsident.

Die russischen Truppen in der Ukraine haben laut einem Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums mit schlechter medizinischer Versorgung zu kämpfen. Einige neu mobilisierte russische Reservisten seien angewiesen worden, sich selbst mit Erste-Hilfe-Material zu versorgen. Zudem sei ihnen der Hinweis gegeben worden, dass Hygieneartikel für Frauen eine kostengünstige Lö­sung seien. Auch die medizinischen Trainings seien von schlechter Qualität.