Luxemburgs Außenminister : Irans Angriff eher ein „Zeichen der Entspannung“

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Irans Raketenbeschuss auf von Amerikanern geführte Militärstützpunkte im Irak als eher deeskalierendes Zeichen gewertet. „Es scheint ja, wie wenn es eine dosierte Antwort des Irans gewesen wäre. Die Amerikaner haben auch nicht direkt zurückgeschlagen“, sagte Asselborn am Mittwoch im Interview des Deutschlandfunks auf die Frage, ob ein direkter militärischer Schlagabtausch zwischen den Vereinigten Staaten und Iran bevorstehe. Vielleicht habe Iran tatsächlich nicht Soldaten treffen, sondern zeigen wollen, „dass sie natürlich imstande sind, amerikanische Basen anzugreifen“, so Asselborn. „Das könnte, wie ich sage, noch einmal ein Zeichen der Entspannung sein.“

Iran hatte als Vergeltung für die Tötung von General Qassem Soleimani in der Nacht zum Mittwoch zwei von amerikanischen Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen, darunter eine Basis im Raum Arbil. Den irakischen Streitkräften zufolge schlugen 17 iranische Raketen im Luftwaffenstützpunkt Ain al Assad westlich von Bagdad und fünf in Arbil ein.

Irans Reaktion als Warnung

Asselborn sieht für die Europäische Union „in dieser Phase des Konflikts“ einen klaren Auftrag zur Deeskalation. Aus europäischer Sicht sei Irans Reaktion als Warnung zu verstehen, die ernst genommen werden sollte. „Ich bin auch überzeugt, dass es in Amerika auch noch Menschen gibt, die an eine kultivierte Diplomatie glauben“, sagte Asselborn dem Sender weiter. Europa könne weder die Agenda der Politik Amerikas bestimmen, noch Iran militärisch zügeln, aber als diplomatischer Partner beider Länder ein Aufschaukeln des Konflikts verhindern. Die vorangegangene Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani im Irak durch einen amerikanischen Drohnenangriff wertete Asselborn als „etwas, was sehr nahe an einem Fehler ist“.

Die Bundesregierung prüft nach den iranischen Vergeltungsangriffen einen Teilrückzug der im nordirakischen Arbil stationierten Bundeswehrsoldaten. „Wir haben mit der internationalen Koalition sowieso vereinbart, dass alle Kräfte, die nicht benötigt werden, keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch in der ARD.

Deshalb seien bereits die deutschen Soldaten aus dem Militärkomplex Tadschi abgezogen worden. Nun sei man in der Planung auch für „mögliche Teilrückverlegungen“ von Soldaten in Arbil. Dabei gehe es um Kräfte, die sich im Moment nicht an der Ausbildungsmission beteiligen könnten, sagte Kramp-Karrenbauer. Das betreffe nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die internationalen Partner. Mit denen stehe man in enger Abstimmung.

In dem nordirakischen Kurdengebiet sind noch mehr als 100 deutsche Soldaten im Einsatz, die laut Verteidigungsministerium bei den nächtlichen Angriffen alle unverletzt blieben. Sie sind Teil der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Aus dem Zentralirak hatte die Bundeswehr ihre Soldaten am Montag ausgeflogen.

Spanien zieht einen Teil seiner im Irak stationierten Soldaten nach Kuweit ab. Das teilt die stellvertretende Ministerpräsidentin Carmen Calvo mit. Eine „verringerte Truppe“ bleibe aber im Irak. Dagegen plant Frankreich nach Informationen aus Regierungskreisen keinen Abzug seiner Truppen aus dem Irak. Derzeit sind rund 160 französische Soldaten in dem Land stationiert.

Mehr zum Thema 1/

Israel steht nach den Worten des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu fest an der Seite der Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident Donald Trump müsse wegen seines Vorgehens gegen Soleimani beglückwünscht werden. Wer immer versuche, Israel anzugreifen, werde hart getroffen werden.

Reaktionen aus Großbritannien, China und der EU

Die Vergeltungsschläge Irans lösten international starke Reaktionen aus: Großbritannien verurteilte den iranischen Angriff auf Militärstützpunkte im Irak. „Wir rufen Iran dringend auf, solche rücksichtslosen und gefährlichen Angriffe nicht zu wiederholen“, sagt Außenminister Dominic Raab. Stattdessen dringe Großbritannien auf Deeskalation. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Lage in Iran und im Irak bei ihrem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in London beraten. Der gegenwärtige Konflikt setze die Bemühungen der vergangenen Jahre im Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz aufs Spiel, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

China setzte sich ebenfalls für Zurückhaltung und Dialog ein. Dass sich im Nahen Osten die Spannungen verschärften, sei in niemandes Interesse, erklärt das Außenministerium in Peking. Man sei mit allen wichtigen Parteien im UN-Sicherheitsrat im Gespräch. Die Vereinigten Arabischen Emirate forderten auch zu einer Deeskalation in der Region auf. Dies sei klug und notwendig, schrieb Außenminister Anwar Gargasch auf Twitter. „Ein politischer Weg zur Stabilität muss nun folgen.“

Außenminister Heiko Maas verurteilte den iranischen Raketenangriff. „Wir fordern Iran auf, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten“, erklärte Maas. „Wir stehen seit Tagen in Kontakt mit allen Seiten, um auf eine Beruhigung der Lage hinzuwirken. Alle sind aufgefordert, in dieser Lage Besonnenheit und Zurückhaltung zu üben.“