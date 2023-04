Aktualisiert am

100 Tage im Amt : Lula will mehr als nur Bolsonaros Gegner sein

Zumindest die indigenen Völker in Brasilien atmen auf. Als eine der ersten Handlungen in seiner nun hunderttägigen Amtszeit hat Brasiliens einstiger und neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den illegalen Goldgräbern den Kampf angesagt. Tausende wurden unterdessen aus dem Territorium der Yanomami vertrieben. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Lula ist darauf bedacht, einen Kontrast zu seinem Vorgänger Jair Bolsonaro zu setzen, dessen Regierung wegen ihrer Umweltpolitik weltweit kritisiert worden war. Von einer radikalen Kehrtwende im Kampf gegen die Abholzung ist allerdings noch wenig zu sehen. Die Satellitendaten der ersten Monate dieses Jahres, in denen die Entwaldung in Amazonien auf einem historisch hohen Niveau verharrt ist, sind ernüchternd – wie so vieles.