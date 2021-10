Lukaschenkos Spiel mit Flüchtlingen : Eine Nacht im polnischen Wald

Um 19.16 Uhr kam die Vorwarnung. „Bitte seien Sie in Hajnówka, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Es kann spät in der Nacht werden.“ Die Nachricht kommt über einen Messengerdienst. Sie stammt von einer Gruppe polnischer Aktivisten. Sie helfen Mi­granten, die über die polnische Ostgrenze in die EU gekommen sind und jetzt im dichten Wald umherirren. Um 19.16 Uhr ist es im Osten Polens schon ziemlich dunkel, auch wenn an diesem Mittwochabend ein runder Mond gelegentlich durch die Wolken bricht. Es ist bereits nach Mitternacht, als die nächste Textnachricht kommt: „Die Aktion wird in der Nähe von Hajnówka sein, ist jemand noch wach?“

Die Region an der Grenze zu Belarus ist in Polen eines der bekanntesten Ziele für Touristen. Hier befindet sich der Białowieża-Nationalpark mit einem der ältesten Urwälder Europas; hier lebt neben Wölfen und Elchen der Wisent, das einst fast ausgerottete Rind, in freier Wildbahn. Aber es sind schlechte Zeiten für Touristen: Zutritt für Ortsfremde verboten. Im Grenzgebiet gilt seit Anfang September der Ausnahmezustand, seit Migranten aus fernen Ländern in nie gekannter Zahl ausgerechnet hier in die EU wollen. Kurz vor eins dann eine weitere Textnachricht: „In dieser Gruppe sind dreißig Personen, darunter sechzehn Kinder und eine schwangere Frau.“