Unter Bedingungen an die EU : Lukaschenko will 5000 Migranten in Heimat schicken

Das Regime in Belarus hat der EU einen Kompromiss angeboten. Wenn sie ihrerseits zweitausend Menschen aufnimmt, wird Minsk ebenfalls Asylsuchende zurückführen. Ein Sonderflug mit Irakern hob am Donnerstag in Minsk schon gen Bagdad ab.

Belarus bietet der Europäische Union angesichts der Notlage der Migranten an der Grenze zu Polen und den baltischen Staaten einen Kompromiss an. Minsk sei bereit, 5000 von ihnen in ihre Heimatländer zurückzuschicken, sollte die EU ihrerseits 2000 Migrantinnen und Migranten aufnehmen, zitierte die Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag eine Sprecherin von Präsident Alexandr Lukaschenko. Dieser habe den Vorschlag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprochen. „Die Europäische Union schafft einen humanitären Korridor für die 2000 Flüchtlinge, die sich im Lager befinden“, sagte Lukaschenkos Sprecherin Natalia Eismont. „Wir verpflichten uns, den verbleibenden 5000 – soweit möglich und gewünscht – die Rückkehr in ihr Heimatland zu erleichtern.“

Ein Sonderflug mit irakischen Migranten an Bord ist am Donnerstag in Belarus gestartet. Die Maschine mit Ziel Bagdad hob am Nachmittag vom Flughafen der Hauptstadt Minsk ab, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte. In Videos der belarussischen Staatsagentur Belta aus der Abfertigungshalle waren viele junge Menschen und Familien mit Kindern zu sehen. Seit Tagen halten sich Tausende Menschen bei Kälte an der belarussisch-polnischen Grenze auf, um nach Europa zu gelangen.

Evakuierungsflug in den Irak

Nach offiziellen Angaben aus dem Irak war am Donnerstag die Rückführung von 430 Irakern geplant, die in Belarus gestrandet waren. Sie sollten mit einem Evakuierungsflug zurück in den Irak gebracht werden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Bagdad mit. Mitarbeiter des irakischen Konsulats hätten in Belarus außerdem fünfzig weitere Menschen registriert, die in den Irak zurückkehren wollten, hieß es laut einem Bericht der Staatsagentur INA.

Die Außenministerinnen und Außenminister der G-7-Staaten haben unterdessen die „gezielte Orchestrierung irregulärer Migration“ durch Belarus verurteilt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung werfen sie dem belarussischen Regime unter Lukaschenko ein provozierendes Vorgehen gegen Polen, Litauen und Lettland vor, „in dem Migration als hybride Taktik eingesetzt wird“. Die Minister von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, der Vereinigten Staaten sowie der Hohe Vertreter der Europäischen Union Außen- und Sicherheitspolitik fordern, die „das Leid der Menschen ausnutzende Kampagne unverzüglich einzustellen“ sowie einen Zugang für internationale Organisationen in das Gebiet, damit sie humanitäre Hilfe leisten können.

An der polnisch-belarussischen Grenze halten sich derzeit schätzungsweise Tausende Menschen auf, die in die EU gelangen wollen. EU-Spitzenpolitiker und auch die geschäftsführende Bundesregierung werfen Lukaschenko vor, die Menschen mit Versprechungen einer leichten Einreise anzulocken und dann an die Grenze zu Polen, Litauen oder Lettland zu schleusen. Polnische Grenzschützer versuchen zu verhindern, dass die Menschen EU-Gebiet betreten. Auf beiden Seiten haben Hilfsorganisationen keinen ungehinderten Zugang zu den Menschen, die bei den derzeitigen Temperaturen ohne feste Behausungen im Grenzgebiet ausharren.

Die dramatische Lage der Menschen an der belarussisch-polnischen Grenze war am Donnerstag auch Thema im Bundestag. Dabei kritisierten auch die Vertreter der möglichen künftigen Koalition aus SPD, Grünen und FDP Lukaschenko. Der SPD-Politiker Frank Schwabe sagte, es müsse humanitäre Hilfe geben. Er drang zugleich aber darauf, dass die Route, über die Lukaschenko Menschen einschleuse, geschlossen werde. Die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg sprach sich für Aufklärungskampagnen über Schleusungen in den Herkunftsländern der Migranten aus.

Sie sagte, Europa stehe vor einer schwierigen Herausforderung. Es müsse deutlich machen, dass es andere Werte habe und den Tod der Menschen nicht billigend in Kauf nehme. Zugleich dürfe man sich nicht erpressen lassen. Der Grünen-Politiker Omid Nouripour sagte, man könne auch die Aufnahme der Menschen an der Grenze nicht von vornherein ausschließen. Wenn man den Einsatz des UNHCR in dem Gebiet wolle, müsse man sich auch Gedanken darüber machen, was aus den Menschen werde, denen vom UN-Flüchtlingshilfswerk ein Flüchtlingsstatus gegeben werde, argumentierte er.