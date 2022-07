Ukrainekrieg : Moskau greift vermehrt Infrastruktur in der Ukraine an

Moskau greift vermehrt Infrastruktur in der Ukraine an

Niemand ist sicher: Rettungskräfte suchen nach Überlebenden eines russischen Angriffs in der Ruine eines Schulgebäudes in Kramatorsk. Bild: Reuters

Die russischen Streitkräfte konzentrieren sich bei der Schlacht im Donbass offenbar zunehmend darauf, kritische Infrastruktur zu erobern. Das britische Verteidigungsministerium teilte in seinem Lagebericht am Donnerstag unter Berufung auf seine Geheimdienste mit, Truppen näherten sich dem zweitgrößten Kraftwerk der Ukraine, in Wuhlehirsk. Parallel dazu versuchten Kräfte, ihre Vorstöße in Richtung der beiden Städte Kramatorsk und Slowjansk im Donezker Gebiet zu verstärken. Dort befindet sich das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass. Das russische Militär bestätigte den Beschuss von Zielen im Süden und Osten des Landes.

Lorenz Hemicker





In westlichen Fachkreisen wird be­zweifelt, dass die russischen Streitkräfte in den kommenden Wochen noch große Geländegewinne erzielen können. Die von der Moskauer Führung verkündeten großen territorialen Ziele seien von der „langsamen und zermürbenden Realität der jüngsten russischen Operationen in der Ukraine weit entfernt“, schreiben Forscher des amerikanischen Instituts für Kriegsforschung in ihrem jüngsten Bericht. Mit ihrer Offensive im Donbass könne die russische Seite in den kommenden Wochen noch „begrenzte zusätzliche Geländegewinne“ erzielen. Für die Einnahme größerer bewohnter Gebiete im Donezker Gebiet fehle es ihnen, so ist dem Bericht zu entnehmen, trotz numerischer Überlegenheit jedoch an Durchschlagskraft. In den vergangenen Wochen sei es den Truppen kaum gelungen, nennenswerte Vorstöße zu erzielen. In Kämpfen um kleine, relativ unbedeutende Ortschaften verlören sie weiter an Kampfkraft.

Unterdessen droht laut ukrainischen Angaben in dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja Gefahr: Die Besatzer lagerten schwere Militärtechnik, Munition und Sprengstoff in einem Turbinenblock des Kraftwerks, in dem sich leicht entzündliche Schmiermittel befänden, teilte der ukrainische Konzern Energoatom mit. In den vergangenen Tage hatten die ukrainischen Streitkräfte russische Stellungen in der Nähe des Kraftwerks angegriffen.

Die amerikanischen Geheimdienste gehen davon aus, dass die russische Seite mittlerweile rund 15 000 Gefallene zu verzeichnen hat. Hinzu kämen Verwundete in einer Höhe von „vielleicht dreimal so vielen“, sagte CIA-Direktor William Burns auf dem Aspen Security Forum in Colorado. Das seien „erhebliche Verluste“ für die russische Seite. Die Ukraine habe wahrscheinlich „etwas weniger“ Opfer zu beklagen, aber ebenfalls deutliche Verluste erlitten. Aktuelle offizielle Zahlen werden von beiden Kriegsparteien nicht veröffentlicht.

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums trat dem Eindruck entgegen, die Regierung könne an einer Lösung des Konflikts über Kiew hinweg mit den Vereinigten Staaten arbeiten. Man verhandle nicht mit den USA über eine mögliche Friedenslösung, sagte sie. Es habe keinen Kontakt zwischen beiden Ländern in dieser Frage gegeben. Präsidialamtssprecher Dimitrij Peskow trat zudem Spekulationen um den Gesundheitszustand von Präsident Wladimir Putin entgegen, die es seit Monaten gibt. Der Präsident sei nicht krank, so Peskow, das seien „nichts als Falschmeldungen“. Infolge eines Hackerangriffs wurde am Donnerstag über ukrainische Radiostationen die Falschnachricht verbreitet, Präsident Wolodymyr Selenskyj liege auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Selenskyj reagierte darauf mit einem kurzen Video, in dem er an seinem Schreibtisch sitzend sagte, er fühle sich so stark wie nie zuvor.

Großbritannien kündigte derweil an, zahlreiche weitere Waffensysteme an die Ukraine zu liefern. Laut Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sollen in den kommenden Wochen Hunderte Drohnen, Panzerabwehrwaffen und Artilleriegeschütze geliefert werden. Auch ein Aufklärungsradar und Zehntausende Schuss Munition für sowjetische Artilleriegeschütze sollen an die Ukrainer gehen.