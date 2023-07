Lukaschenko am Donnerstag vor Journalisten in Minsk Bild: Reuters

Der russische Söldnerchef Jewgenij Prigoschin befindet sich nach Angaben des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko nicht mehr in Belarus. Der Chef der Privatarmee Wagner sei nach seinem Wissen im russischen Sankt Petersburg, sagte Lukaschenko am Donnerstag der staatlichen Agentur Belta zufolge bei einer Pressekonferenz in Minsk. „Auf dem Territorium von Belarus ist er nicht“, sagte Lukaschenko. „Er ist absolut frei.“

Lukaschenko zeigte sich demnach überzeugt, dass der russische Präsident Wladimir Putin Prigoschin „nicht ausradieren“ werde. Er werde mit dem russischen Präsidenten bei einem Treffen über den Fall Prigoschin beraten.

Fotos aus Prigoschins Privathaus

Russische Medien veröffentlichten unterdessen Bilder, die angeblich eine Durchsuchung des Hauses von Prigoschin während seines Aufstands Ende Juni zeigen. Mehrere staatliche und private russische Medien zeigten am Mittwochabend offenbar von Strafverfolgungsbehörden aufgenommene Bilder, auf denen ein großes luxuriöses Haus mit einem Hubschrauber-Landeplatz im Garten zu sehen ist.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler den Bildern zufolge unter anderem Dollar- und Rubel-Bündel, Goldbarren, zahlreiche Waffen, aber auch mehrere Pässe mit unterschiedlichen Namen und einen Schrank voller Perücken.

Die in St. Petersburg ansässige Nachrichtenseite Fontanka berichtete außerdem, in Prigoschins Haus sei ein Foto mit „abgetrennten Köpfen“ gefunden worden. Prigoschins Kämpfern wurden wiederholt Übergriffe vorgeworfen. Fontanka veröffentlichte zudem ein Foto, das einen großen Vorschlaghammer zeigt. Der Metallkopf trägt den Schriftzug „Bei wichtigen Verhandlungen". Der Vorschlaghammer ist eines der Symbole der Wagner-Gruppe. Die Truppe erklärt, diese Waffe zu benutzen, um ihre Feinde hinzurichten oder zu foltern.

Dauerhafte Lager in Belarus

Am 27. Juni, wenige Tage nach der Söldner-Meuterei, hatte Lukaschenko mitgeteilt, Prigoschin sei in Belarus angekommen. Die Kämpfer der russischen Söldner-Truppe seien in ihren dauerhaften Lagern, sagte Lukaschenko damals. Weiterhin stehe sein Angebot, dass einige von ihnen nach ihrer Meuterei in Belarus stationiert werden könnten. Er sehe darin keine Gefahr für sein Land. Im Westen stieß die Aussicht aber auf große Besorgnis, insbesondere in den direkt an Belarus grenzenden Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland.

Prigoschin, der aus St. Petersburg stammt, hatte im Juni eine Rebellion seiner Söldner angeführt und sie auf den von ihm so bezeichneten „Marsch der Gerechtigkeit“ gen Moskau geschickt. Sie übernahmen die Kontrolle im südrussischen Rostow am Don, wo das russische Militär sein Hauptquartier für den Krieg in der Ukraine hat. Einige hundert Kilometer vor der russischen Hauptstadt brach er die nur kurz dauernde Meuterei ab.

Mehr zum Thema 1/

Lukaschenko hatte nach eigenen Angaben zwischen Prigoschin und Putin vermittelt. Dieser Vereinbarung vom 24. Juni zufolge sicherte Putin Prigoschin und seinen Kämpfern Straffreiheit und den Gang ins Exil nach Belarus zu. Details - etwa was aus Prigoschins Firmen wird - wurden aber nicht bekannt. Prigoschin hat nicht nur die Privatarmee gegründet. Zu seinem Firmenkonglomerat gehört auch ein riesiges Catering-Unternehmen mit staatlichen Aufträgen. Er verfügt über Militär- und Bergbauverträge in Afrika, seine Söldner sind unter anderem in Mali, Syrien und Libyen aktiv. Zudem gehört ihm der Medienkonzern Patriot Media, der geschlossen werden soll. Die gescheiterte Söldner-Rebellion stellt das Schicksal von Prigoschins gesamtem Firmennetz infrage.

Prigoschins Rebellion hatte sich gegen die russische Militärführung gerichtet, der er seit langem Inkompetenz im Krieg gegen die Ukraine vorwirft. Die Wagner-Söldner waren eine wichtige Stütze des russischen Militärs vor allem im Kampf im Osten der Ukraine. Den Söldnern bot die russische Führung an, nach Belarus zu gehen, sich den regulären Streitkräften anzuschließen oder sich ins Privatleben zurückzuziehen.