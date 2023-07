Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sieht das Leben Jewgenij Prigoschins nicht in Gefahr: Wenn jemand denke, „dass Putin so boshaft und nachtragend ist, dass er ihn morgen kaltmacht . . . Nein, das wird nicht passieren.“ Die Worte „Verräter“ und „Abtrünniger“ über den Anführer der Söldnertruppe Wagner seien nur „die erste Reaktion Präsident Putins“ auf Prigoschins bewaffneten Aufruhr vor zwei Wochen gewesen. Diese Einschätzung habe sich im Verlauf der Zeit vielleicht nicht geändert, „aber sie ist viel weicher geworden“, sagte Lukaschenko am Donnerstag. Er habe mit Prigoschin Anfang der Woche am Telefon über die weitere Tätigkeit von Wagner gesprochen, sagte Lukaschenko, und dieser habe ihm geantwortet: „Wir werden weiter zum Wohl Russlands arbeiten und unsere Pflicht bis zum Ende erfüllen.“

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Eigene Äußerungen Prigoschins auf seinem Telegram-Kanal hat es seit dem 26. Juni – dem Montag nach dem Aufruhr – nicht mehr gegeben. Wo er sich aufhält, was mit seinem Firmenkonglomerat und vor allem was mit der Wagner-Gruppe geschieht, ist weiter unklar. Teil der Vereinbarung, aufgrund derer Prigoschin den Vormarsch seiner Kämpfer nach Moskau abgebrochen hat, ist seine Ausreise nach Belarus. Doch oppositionelle belarussische Telegram-Kanäle berichten, Prigoschins Flugzeug sei mehrmals zwischen der belarussischen Hauptstadt Minsk und Sankt Petersburg hin- und hergeflogen. Laut dem Petersburger Nachrichtenportal Fontanka.ru ist Prigoschin in den vergangenen Tagen zudem bei verschiedenen Gelegenheiten in seiner Heimatstadt gesehen worden.

Persönlich beschlagnahmte Waffen abgeholt?

So habe er am Dienstag persönlich bei der Petersburger Niederlassung des Inlandsgeheimdienstes FSB die Waffen abgeholt, die bei einer Durchsuchung seiner Villa am 24. Juni im Zuge der Ermittlungen wegen „bewaffneten Aufruhrs“ beschlagnahmt worden sind. Das Strafverfahren ist vorige Woche eingestellt worden, das gehört zu den bekannten Teilen der Abmachung zwischen Prigoschin und der russischen Führung. Bereits am Sonntag soll Prigoschin laut Fontanka.ru die ebenfalls bei der Razzia beschlagnahmten zehn Milliarden Rubel (umgerechnet etwa 100 Millionen Euro) in bar zurückerhalten haben.

Nachdem am Donnerstag auch Lukaschenko gesagt hatte, Prigoschin halte sich in Russland auf, sah sich der Kreml zu einer Reaktion gezwungen. Sein Sprecher Dmitrij Peskow sagte, man habe weder die Möglichkeit noch den Wunsch, den Aufenthaltsort Prigoschins zu verfolgen. Glaubwürdig ist das nicht. Zudem deutet die Veröffentlichung zahlreicher Fotos aus Prigoschins luxuriöser Petersburger Villa in staatlichen Medien darauf hin, dass die russische Führung mit Prigoschin noch nicht abgeschlossen hat. Dieser hatte sich in seinem Konflikt mit Verteidigungsminister Sergej Schojgu als volkstümlicher Kämpfer gegen eine korrupte und allein an Luxus interessierte Elite inszeniert.

Allerdings werfen die veröffentlichten Bilder auch Fragen auf. So belegen einige, in welch hohem Ansehen Prigoschin bei der russischen Führung stand – etwa eine Uniformjacke voller hoher russischer Orden und die Urkunde des Ordens „Held Russlands“. In kremltreuen Telegram-Kanälen wurden zudem Bilder veröffentlicht, die Prigoschin in Verkleidungen zeigen, die er bei Reisen zu Auslands­einsätzen der Wagner-Truppe genutzt haben soll. So soll er sich unter anderem als Mitarbeiter des sudanesischen Verteidigungsministeriums ausgegeben haben. Der russischen Führung liegt daran, die Wagner-Missionen in Afri­ka zu erhalten. Den Regierungen afri­kanischer Länder, in denen Wagner aktiv ist, hat Außenminister Sergej Lawrow versichert, für sie ändere sich durch das Geschehen in Russland nichts. Laut einem Bericht des afrikanischen Magazins „Jeune Afrique“ vom Donnerstag sollen jedoch mehr als 500 Wagner-Kämpfer die zentralafrikanische Repu­blik in Flugzeugen nach Moskau verlassen haben.