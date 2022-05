Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Lukaschenko nennt Einsatz von Nuklearwaffen „inakzeptabel“

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko ist der engste Verbündete von Wladimir Putin. Dennoch wendet er sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine – und stellt fest, dass sich der Krieg dort in die Länge zieht.

Im Interview mit der AP: Alexandr Lukaschenko in Minsk Bild: dpa

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko hat sich gegen den russischen Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine ausgesprochen. Dies sei nicht nur deshalb inakzeptabel, weil die Ukraine an Belarus grenze, sagte er in einem Interview mit der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. „Er ist auch deshalb inakzeptabel, weil es die Erde aus ihrer Umlaufbahn wer weiß wohin werfen könnte.“ Lukaschenko äußerte dabei nicht, dass Russlands Präsident Wladimir Putin derartige Pläne hege. Ob Russland dazu fähig sei oder nicht, sei eine Frage, „die sie der russischen Führungen stellen müssen“.

Seit Beginn des Krieges hat Putin angedeutet, dass er bereit sei, auch Russlands taktische Atomwaffen in dem Konflikt einzusetzen. Am Mittwoch simulierten russische Streitkräfte in Kaliningrad nach Kreml-Angaben Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen.

Zehn Wochen nach Kriegsbeginn sagte Lukaschenko zudem, er habe nicht damit gerechnet, dass sich Russlands Überfall auf die Ukraine derart „hinziehen“ würde. Zwar sei er nicht tief genug in der Materie, um sagen zu können, ob alles nach Plan verlaufe, wie die Russen behaupteten. „Aber ich möchte ein weiteres Mal betonen: Ich habe den Eindruck, die Operation zieht sich in die Länge.“

In dem Interview verteidigte Lukaschenko, der Moskau sein Land als Aufmarschgebiet zur Verfügung gestellt hat, abermals Putins Angriffskrieg. Russland habe handeln müssen, weil Kiew es „provoziert“ habe. Lukaschenko, der Putin in dem Gespräch seinen „großen Bruder“ nannte, sagte weiter, dass der russische Präsident nicht die Konfrontation mit der NATO suche. Man solle das im Westen berücksichtigen und alles tun, damit die Konfrontation ausbleibe. Andernfalls, auch wenn Putin das nicht wolle, „wird das Militär reagieren“.