Entführung in Belarus : Lukaschenka verschärft den Kampf gegen die Opposition

Wäre Marija Kolesnikowa von der Polizei festgenommen worden, dann hätte das Regime in Belarus damit seine bekannte Position bestätigt: kein Interesse an irgendeiner Form von Dialog mit der Opposition. Aber Kolesnikowa wurde nicht verhaftet, sondern mitten in Minsk am helllichten Tag von maskierten Männern in Zivilkleidung in einen Kleinbus gezerrt und blieb danach verschwunden. Die Behörden bestritten, sie verhaftet zu haben. Das ist eine noch viel schlimmere Botschaft Aleksandr Lukaschenkas: Mit der Verschleppung der wichtigsten noch im Land verbliebenen Anführerin des friedlichen Aufruhrs kündigt das Regime einen Kampf an, in dem auch die letzten Hemmungen gefallen sind.

Lukaschenka ließ schon Gegner verschwinden und mit einiger Sicherheit ermorden, als er vor gut zwanzig Jahren seine Diktatur errichtete. Er hat seine Gegner mit allerlei Anspielungen immer wieder daran erinnert – unter anderem, indem ihnen der mutmaßliche Anführer der Todesschwadron wie zufällig über den Weg lief. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass das Regime diesen einstigen Kommandeur einer Sondereinheit der Polizei in den vergangenen Wochen mehrmals öffentlich auftreten ließ. Das lässt das Schlimmste für das Schicksal Kolesnikowas und weiterer am Montag verschwundener Aktivisten des Koordinierungsrates der Opposition befürchten.

Auch die Brutalität, mit der Schläger in Zivilkleidung am Sonntagabend Jagd auf Menschen machten, die auf dem Nachhauseweg von der Großkundgebung in Minsk waren, könnte sich am Ende als Vorspiel zu etwas Schlimmerem erweisen. Aufhalten lässt sich ein solches, zu allem bereites Regime (das einen zu allem bereiten Verbündeten in Moskau hat) durch Appelle, Verurteilungen und EU-Sanktionen nicht mehr. Dennoch ist es wichtig, dass die EU nun sehr deutliche Worte findet und rasch Sanktionen beschließt, die auch Lukaschenka einschließen. Wenn es schon kaum andere Mittel gibt, die Menschen in Belarus zu unterstützen, muss man ihnen wenigstens moralischen Beistand leisten.