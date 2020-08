Massenproteste in Belarus : Lukaschenka: Russland bietet „umfassende Hilfe“ an

Der belarussische Präsident Aleksandr Lukaschenka hat die Verlegung einer Einheit der Luftstreitkräfte an die westliche Landesgrenze angekündigt. Lukaschenka sagte zudem im staatlichen Fernsehen, er habe einer Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugestimmt. Die belarussische Nachrichtenagentur Belta hatte Lukaschenka kurz zuvor mit den Worten zitiert, Putin habe Belarus im Bedarfsfall Hilfe zugesagt. „Wir haben mit ihm vereinbart: Auf unser erstes Ersuchen hin wird umfassende Hilfe geleistet, um die Sicherheit der Republik Belarus zu gewährleisten.“ Zudem hatte der Präsident Nato-Militärübungen in Polen und Litauen kritisiert, an die Belarus im Westen grenzt.

Die EU hatte am Freitag Sanktionen gegen jene Personen in Belarus auf den Weg gebracht, die für die mutmaßliche Fälschung der Präsidenten-Wahl vom Sonntag und die Niederschlagung von Protesten in den Tagen darauf verantwortlich gemacht werden. Ein EU-Diplomat hatte im Vorfeld gesagt, man müsse Druck auf Lukaschenka ausüben, ohne ihn weiter in die Arme Russlands zu treiben. Die Proteste gegen Lukaschenka in Belarus setzten sich auch am Samstag fort.

Mit einer Schweigeminute haben Tausende Menschen in Minsk an einen Demonstranten erinnert, der bei den Protesten in Belarus ums Leben gekommen war. Viele legten am Samstag in der Hauptstadt Blumen nieder und entzündeten Kerzen, wie in Videos in Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram zu sehen war. Einige knieten in der Nähe des Unglücksortes unweit des Zentrums der Stadt nieder und hielten inne. Der Ort glich einem Blumenmeer. Viele forderten den Rücktritt von Präsident Aleksandr Lukaschenka.

Dieser lehnte Hilfe aus dem Ausland zur Vermittlung in dem Konflikt am Samstag ab und suchte Kontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ihm schriftlich zu seinem Wahlsieg gratuliert hatte.

Beide hätten die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Spannungen geäußert, teilte der Kreml anschließend mit. Die Situation dürfe nicht von „zerstörerischen Kräften“ genutzt werden, deren Ziel es sei, „die Zusammenarbeit beider Länder im Rahmen eines Unionsstaates zu schädigen“.

Das Telefonat befeuerte die Sorge, dass Lukaschenka Moskau womöglich um militärische Hilfe gebeten haben könnte. Der litauische Außenminister Linas Linkevicius schrieb bei Twitter: „Der frühere Präsident von Belarus bittet nun Putin um Hilfe. Gegen wen? Gegen eigene Leute, die mit Blumen auf den Straßen unterwegs sind?“

Auslöser für die Proteste gegen das Regime war die von massiven Fälschungsvorwürfen überschattete Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag. Die Wahlkommission hatte Lukaschenka 80,1 Prozent der Stimmen zugesprochen. Viele Menschen in der früheren Sowjetrepublik haben erhebliche Zweifel an dem Ergebnis.

Baltische Staaten fordern Neuwahlen

Estland, Lettland und Litauen forderten Lukaschenka am Samstag zu Neuwahlen auf. Unter Beteiligung internationaler Beobachter sollten auf transparente Weise freie und faire Präsidentenwahlen durchgeführt werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Regierungschefs der drei EU-Länder.

Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo äußerte bei einem Besuch in Polen, die Washingtoner Regierung beobachte die Entwicklung in Belarus genau und werde sich auch mit der Europäischen Union darüber beraten. Die EU hatte am Freitag Sanktionen gegen Personen auf den Weg gebracht, die für die mutmaßliche Fälschung der Präsidentenwahl und die Niederschlagung von Demonstrationen in den vergangenen Tagen verantwortlich gemacht werden. Belarus zeigte sich einem Medienbericht zufolge inzwischen offen für Gespräche mit der EU. Die Regierung in Minsk sei unter allen Umständen zu einem Dialog bereit, teilte das Außenministerium laut der russischen Nachrichtenagentur RIA mit. Details wurden zunächst nicht bekannt.