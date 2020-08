Lukaschenka an Demonstranten : „Das wird der Anfang eures Endes“

Vor dem Haus der Regierung am Platz der Unabhängigkeit in Minsk hatten Ende der Woche junge Frauen Soldaten umarmt, die ihre Schilde vor den Demonstranten senkten. Blumen für die Sicherheitskräfte und Jubel prägten die Bilder, zudem weiß-rot-weiße Flaggen. Denn die Farben des ersten unabhängigen Belarus, die das Land von 1991 bis 1995 symbolisierten, sind längst zum Zeichen der Protestbewegung gegen den Autokraten Alexandr Lukaschenka geworden. Am Sonntagmittag hingegen prägten noch einmal die offiziellen, rot-grünen Landesfahnen das Bild auf dem Platz. Denn Tausende Unterstützer Lukaschenkas waren auf dem Platz versammelt, waren aus allen Teilen des Landes in langen Buskolonnen nach Minsk gebracht worden; nach offiziellen Angaben sollen es 50.000 bis 70.000 Menschen gewesen sein. Beobachter halten dies für stark übertrieben; es seien eher 30.000 Menschen gewesen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Endlich sollten Belarussen einmal nicht in Massen „Geh weg“ skandieren. Sondern Sätze wie „Wir lieben Sie!“ Denn Lukaschenka trat auch selbst auf, zu seiner ersten Großveranstaltung seit langem: Sonst konnten ihm die Belarussen in den vergangenen Wochen dabei zusehen, wie er Sicherheitskräfte trifft, Minister oder Generäle, und in den vergangenen Tagen vor allem, wie Lukaschenka vor Funktionären mit betretenen Mienen und gesenkten Köpfen von Revolutionsgefahr und ausländischen Mächten spricht, die sich gegen Belarus verschworen hätten.

„Ich musste euch auf den Platz rufen“

„Ich wollte euch nicht auf diesen Platz rufen“, sagte Lukaschenka den Unterstützern zu Beginn. „Ihr habt viel zu tun. Ihr sammelt Brot, bereitet Kinder auf die Schule vor.“ Er, Lukaschenka, sei kein Anhänger von Plätzen oder Demonstrationen. „Und es ist nicht meine Schuld, dass ich euch auf den Platz rufen musste.“ Der Mann, der Belarus seit 1994 beherrscht, sprach zum Publikum, als wären es noch dieselben Leute, zu denen er in den neunziger Jahren sprach – und vielleicht hatten ihm einige, die schon damals alt genug waren, wirklich schon damals zugehört. Lukaschenka, der in Belarus die sowjetische Staatswirtschaft weitgehend aufrechterhalten hat, sprach von Löhnen von zwanzig Dollar, um die „ihr mich gebeten habt“, von damaligen Appellen an ihn, die Betriebe nicht zu privatisieren, und von der Bitte an ihn, den „ganz unerfahrenen Mann, das Volk vom Abgrund wegzubringen. Das haben wir gemacht.“

Lukaschenka sagte, gemeinsam sei geschaffen worden, „wovon Millionen Vorgänger träumten“, nämlich ein unabhängiger, souveräner Staat und ein Land, das „bei allen Schwierigkeiten, bei allen Unzulänglichkeiten, doch eine Schönheit“ sei. Noch als Toter, sagte Lukaschenka, werde er es niemandem erlauben, das Land wegzugeben. „Die Zeit hat uns ausgewählt und wir haben es gemacht!“ Lukaschenka appellierte, „unser Land zu schützen, die Unabhängigkeit, Familien, Frauen, Kinder und Schwestern“.

Lukaschenka lehnte alle Rufe nach Neuwahlen und internationalen Vermittlungsangeboten ab. Panzer unter Flugzeuge der Nato seien „15 Minuten von unseren Grenzen“, sagte er. Es geschehe eine „Ausweitung der Militärmacht an den westlichen Grenzen unseres Landes: Litauen, Lettland, Polen. Und leider befehlen uns auch unsere verwandte Ukraine und ihre Führung, neue Wahlen abzuhalten.“ Lukaschenka sagte, Belarus dürfe nicht zur Pufferzone zwischen Ost und West werden und nicht zur „Müllkippe für Europa“. Belarus brauchte keine Exil-Regierungen, sondern seine eigene Führung. „Sie schlagen uns eine neue Macht vor, sie schlagen uns Nato-Soldaten vor, schwarzhäutige, gelbschnäbelige, weißblonde“, sagte Lukaschenka laut dem Newsportal Tut.by; im offiziellen Bericht über den Auftritt fehlt die Passage.

An die Adresse der Demonstranten und seiner Gegner sagte er: „Ihr verheizt nicht Lukaschenka, ihr verheizt den ersten Präsidenten, das wird der Anfang eures Endes.“ Doch das schreckte Lukaschenkas Gegner nicht ab. Seit Mittwoch versammeln sie sich immer unbehelligter in Minsk und in zahlreichen anderen Städten des Landes. Die Streiks in Dutzenden Staatsbetrieben, die Lukaschenka bei anderer Gelegenheit als „Messer in den Rücken“ bezeichnet hat, und die Absetzerscheinungen von Sicherheitskräften, Staatsmedienmitarbeitern und am Wochenende auch noch von Diplomaten sind schwere Schläge für sein Regime – und motivieren die Demonstranten zusätzlich.

Eine Masse von mindestens 200.000 Menschen, so die Schätzung am Sonntagnachmittag, versammelte sich noch während Lukaschenkas Auftritt an einer Säule, die an die Rolle Minsks als „Heldenstadt“ im Zweiten Weltkrieg erinnert. Nun erhält der hochsymbolische Ort eine weitere Bedeutung. Hier erschallten wieder die Parolen „Geh weg“ oder „Wir glauben, wir können, wir werden siegen“ oder gar ein Ruf, demzufolge Lukaschenka in einen der mobilen Arrestbusse zu verbringen sei, die während der ersten Nächte der Proteste viele Demonstranten auf Polizeiwachen und in Haftanstalten brachten. Nicht nur in Minsk, auch in anderen Städten versammelten sich teils Zigtausende, jeweils unter weiß-rot-weißen Flaggen. Doch die Hauptstadt war am Abend das unbestrittene Zentrum des Aufbruchs. Zigtausende zogen von der Säule über zum Unabhängigkeitsplatz, wo noch Stunden zuvor Lukaschenka aufgetreten war. Dort sprach am Abend Marija Kolesnikowa, eine Mitstreiterin Tichanowskajas, und forderte Lukaschenka auf zurückzutreten. Man werde „nicht vergessen und nicht verzeihen“, dass Lukaschenka „das Land in Gewalt ertränken will“.