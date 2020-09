Lukaschenka bei Putin : Zuflucht beim großen Bruder

„Am Samstag gibt es einen Marsch der Frauen und Mädchen, am Sonntag einen allgemeinen Marsch, und an den Werktagen lebt das Land sein gewöhnliches Leben.“ Aber auch am Wochenende „befreien wir einen Teil von Minsk“, damit dort, wer wolle, spazieren gehen könne; er betrachte das „mit einem Lächeln“ – so hat Aleksandr Lukaschenka am Montag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Lage in Belarus beschrieben. Mehr als einen Monat nach dem Beginn der täglichen Proteste gegen seine Herrschaft, an denen am Sonntag allein in Minsk zum wiederholten Male weit mehr als 100.000 Menschen teilgenommen haben, war der belarussische Machthaber auf seiner ersten Auslandsreise seit der Präsidentenwahl am 9. August am Montag im russischen Urlaubsort Sotschi am Schwarzen Meer bei Putin zu Gast.

„So lange wie nötig“ werde das Treffen dauern, hatte Putins Sprecher vor der Begegnung angekündigt, bei der es laut offizieller Ankündigung um die weitere Entwicklung des Bündnisses beider Länder und die „gemeinsame Reaktion auf entstehende Herausforderungen“ gehen sollte. Die russische Führung drängt Lukaschenka seit einiger Zeit, bei der Verwirklichung des Staatenbundes aus Russland und Belarus voranzuschreiten, dessen Gründung 1998 beschlossen worden ist, der bisher aber nur auf dem Papier besteht. Lukaschenka hat sich dem bisher widersetzt und sich bis zur Wahl vor allem gegenüber der eigenen Bevölkerung und dem Westen als Garant für die Eigenständigkeit von Belarus darzustellen versucht.

Die wiederentdeckte Nähe zu Moskau

Seit Beginn der Proteste hat er eine Kehrtwende vorgenommen und sucht in Moskau Unterstützung. Er hat bei verschiedenen Gelegenheiten die Proteste in Belarus als ausländische Inszenierung dargestellt, die sich auch gegen Russland richte. Moskau hat diese Deutung übernommen und Lukaschenkas Wahlsieg anerkannt. Putin hat zudem mitgeteilt, er habe auf Bitten Lukaschenkas eine Reserve eigener Sicherheitskräfte eingerichtet, die im Bedarfsfall in Belarus eingreifen könne. Doch offensichtlich versucht Moskau, die derzeitige innenpolitische Schwäche Lukaschenkas zu nutzen, um ihm Zugeständnisse abzuringen.

Am Montag in Sotschi sagte Putin Belarus einen Kredit über 1,5 Milliarden Dollar zu, erinnerte aber auch daran, dass Belarus wirtschaftlich stark von Russland abhängig sei. Zu Beginn des Treffens am Montag in Sotschi unterstützte Putin einen Vorschlag Lukaschenkas, die Krise in Belarus durch eine Verfassungsänderung in zwei Jahren und eine anschließende Neuwahl zu lösen. Der Protestbewegung in Belarus, nach deren Ansicht die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja die Wahl klar gewonnen hat, spricht Lukaschenka jedoch jede Legitimität ab.

Die belarussische Opposition, die anfangs jede Kritik an Moskau vermieden hat, geht zunehmend auf Distanz zu Russland: „Ich bedauere es sehr, dass Sie entschieden haben, einen Dialog mit dem Usurpator zu führen und nicht mit dem belarussischen Volk“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Appell Tichanowskajas an Putin.