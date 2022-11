Migrationskrise : London und Paris verstärken Patrouillen am Ärmelkanal

Sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien steht die Regierung wegen der Migrationspolitik unter starkem Druck. Nun wollen beide enger zusammenarbeiten.

Am Montag in Paris: Die britische Innenministerin Suella Bravermann und ihr französischer Amtskollege Gerald Darmanin unterzeichnen das Abkommen. Bild: AP

Manche in London wirkten überrascht, als am Montag Fotos aus Paris bekannt wurden, die Innenministerin Suella Braverman und ihren französischen Amtskollegen Gérald Darmanin beim Unterschreiben eines neuen „Deals“ zeigten. Braverman hatte zuletzt eher auf innenpolitische Lösungen der Migrationskrise am Ärmelkanal gesetzt und jenen Teil der konservativen Regierungspartei vertreten, der die polizeiliche Zusammenarbeit mit Frankreich als wenig effektiv kritisiert hatte. Nun hilft die Regierung den französischen Behörden mit weiteren 63 Millionen Pfund, um den Schlepperbanden stärker zu Leibe zu rücken.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Mit dem Geld sollen in den kommenden Monaten 40 Prozent mehr französische Polizisten finanziert werden, die an der Küste patrouillieren. Wie das Innenministerium in London weiter mitteilte, würden erstmals britische Spezialeinheiten in die Kontrollen „eingebettet“ werden, was den Informationsaustausch und das „Verständnis für die Bedrohung“ verbessern soll. Dieser Ansatz werde sicherstellen, dass „britische Expertise“ im Mittelpunkt der Bemühungen stehe, Kanalüberfahrten in kleinen Booten zu verhindern und den Menschenschmugglern das Handwerk zu legen. Es soll auch mehr Überwachungsgerät angeschafft werden, etwa Drohnen und Nachtsichtgeräte.