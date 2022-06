Eskalation im Brexit-Streit : „Triviale Anpassung“ oder „Rechtsbruch“?

Es sei „keine große Sache”, sagte Boris Johnson, als die Regierung am Montag das lange angekündigte Gesetz „zur Reparatur des Nordirland-Protokolls“ ins Parlament einbrachte. In einem Radio-Interview, das der Premierminister bei einem Bauernhofbesuch in Südengland gab, konnte er nur eine „relativ triviale Reihe von Anpassungen” und eine „bürokratische Änderung” des Brexit-Vertrags erkennen, die außerdem im Einklang mit dem internationalen Recht stünden. Dies wurde jenseits der britischen Grenzen – aber auch in weiten Teilen Westminsters – anders gesehen. In Dublin war am Montag von einem „besonders tiefen Punkt im britischen Herangehen an den Brexit” die Rede. Großbritannien verletze seine internationalen Verpflichtungen, breche das Austrittsabkommen und beschädige die Beziehungen zur EU, hieß es.

Ähnlich klang es in Brüssel. Der für die Verhandlungen mit London verantwortliche EU-Vizepräsident der Kommission, Maroš Šefčovič, hatte am Morgen mit der britischen Außenministerin Liz Truss telefoniert, die für den Brexit zuständig ist. Die Union habe den Auswirkungen des Austritts auf Nordirland stets ihre „äußerste Aufmerksamkeit“ gewidmet und „arbeitsfähige Lösungen“ angeboten, teilte Šefčovič anschließend mit. „Unilaterales Handeln beschädigt das wechselseitige Vertrauen und ist eine Formel für Unsicherheit.“

Darin drückte sich zunächst die Enttäuschung darüber aus, dass es auch mit Truss nicht gelungen war, einer Lösung näher zu kommen. Der slowenische Sozialdemokrat und die britische Konservative hatten anfangs immerhin eine funktionierende Arbeitsbeziehung aufgebaut, während Sitzungen mit ihrem Vorgänger David Frost zuletzt so spannungsreich verlaufen waren, dass Diplomaten drei Kreuze machten, wenn sie überstanden waren.

Brüssel fürchtet Einfallstor für Schmuggler

Die britische Regierung will mit dem umstrittenen Gesetz die Grundlage dafür schaffen, die vereinbarten Regelungen im Nordirland-Protokoll einseitig ändern zu können, sollten die Verhandlungen mit der EU weiterhin zu keinem Ergebnis führen. Im Mittelpunkt steht die Idee, die seit dem Brexit erforderlichen Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland zu vereinfachen. Danach sollen nur noch Güter, die in die Irische Republik und damit in den EU-Binnenmarkt gehen, den vollen Kontrollen unterliegen. Waren, die nur für den Verbrauch in Nordirland bestimmt sind, dürften hingegen frei zirkulieren.

London verspricht, Unternehmen streng zu bestrafen, die unrechtmäßig durch den „grünen Kanal” exportieren. Alle entsprechenden Daten würden mit Brüssel geteilt. Die Eröffnung eines solchen grünen Kanals wird in der EU als mögliches Einfallstor für Schmuggler und damit als „Bedrohung der Integrität des Binnenmarkts” gesehen.

Das Gesetz will auch ermöglichen, dass London die Hoheit über die Staatshilfen und die Mehrwertsteuersätze in Nordirland zurückgewinnt. Diese unterliegen seit dem Brexit-Vertrag EU-Standards, weil Nordirland ein Sonderstatus zuerkannt wurde, um eine Warengrenze auf der irischen Insel zu verhindern. Eine weitere Änderung betrifft die rechtliche Aufsicht der Vereinbarungen für Nordirland. Die Regierung spricht von einem „ungleichen” System, weil der Vertrag dem Europäischen Gerichtshof – also dem Gericht der anderen Vertragspartei – das letzte Wort bei Konflikten um die Auslegung des Nordirland-Protokolls zuspricht.

London will nun „die Rolle des EuGH in Schlichtungsfragen abschaffen und britische Behörden und Gerichte in die Lage versetzen, die Regeln zu bestimmen, die in Nordirland gelten.” Angestrebt wird, dass im Bezug auf Nordirland dieselben Regeln gelten wie für den Rest des Brexit-Vertrags und das Handelsabkommen: Im Streitfall soll ein internationales Schlichtungsgremium entscheiden.