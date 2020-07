Diplomatische Spannungen : London stoppt Auslieferungen an Hongkong

Das Vereinigte Königreich hat den Auslieferungsvertrag mit Hongkong auf Eis gelegt. Außenminister Dominic Raab begründete die Suspendierung am Montag im Unterhaus mit dem umstrittenen Sicherheitsgesetz, das die Regierung in Peking für die frühere britische Kronkolonie verabschiedet hat.

Noch bevor Raab seine Entscheidung vorgestellt hatte, verurteilte das chinesische Außenministerium die Maßnahme scharf. London breche internationales Recht und mische sich „brutal“ in chinesische Angelegenheiten ein, sagte ein Regierungssprecher. In der vergangenen Woche hatte London angekündigt, alle Komponenten des chinesischen Kommunikationskonzerns Huawei aus dem künftigen 5G-Netz zu entfernen. Empörung in Peking rief auch das britische Angebot an drei Millionen Hongkonger hervor, sich im Königreich niederlassen zu können.

Premierminister Boris Johnson bemühte sich am Montag um versöhnliche Töne. Er sagte: „Ich lasse mich nicht in die Position eines reflexhaften Sinophoben drängen, aber wir haben ernsthafte Probleme“. Derweil wiesen staatliche chinesische Medien den Hongkonger Demonstranten die Schuld am Anstieg der Corona-Infektionen in der Stadt zu.