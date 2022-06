Ein Milliarde Pfund : London kündigt weitere Militärhilfen für die Ukraine an

Boris Johnson am 30. Juni in Madrid Bild: AP

Die britische Regierung hat am Donnerstag weitere Militärhilfen an Kiew in Höhe von einer Milliarde Pfund angekündigt und sich damit nach eigenen Angaben an die Spitze der Ukraine-Unterstützer (hinter den Vereinigten Staaten) gestellt. „Britische Waffen, Ausrüstung und Ausbildung transformieren die ukrainische Verteidigung gegen diesen Angriff, und wir werden weiterhin voll und ganz hinter dem ukrainischen Volk stehen, um sicherzustellen, dass Putin in der Ukraine scheitert“, sagte Premierminister Boris Johnson.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Insgesamt hat Großbritannien seit dem Ausbruch des Krieges Waffen im Wert von 2,3 Milliarden Pfund geliefert und zugesagt. Zu den Rüstungslieferungen gehören laut offiziellen Angaben mehr als 5000 NLAW-Panzerabwehrraketen, Mehrfachraketenwerfer, Haubitzen und Kamikaze-Drohnen („loitering munitions“). Hinzu kommen 1,5 Milliarden Pfund wirtschaftliche und humanitäre Hilfen. Man werde „zur Ukraine stehen, bis die Russen ihren Kurs verändert haben“, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag.

Laut dem International Institute for Strategic Studies (IISS) wurden die britischen Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr nur noch von den Vereinigten Staaten und China übertroffen. Gleichwohl drang Wallace in den vergangenen Tagen auf weitere Steigerungen. „Wenn Großbritannien seine Führungsrolle auch nach 2024 aufrechterhalten will, werden wir wohl höhere Investitionen sehen müssen“, sagte er. Laut Johnson liegt der Anteil des Verteidigungsetats am Bruttoinlandsprodukt bei 2,3 Prozent - 0,3 Prozent über der NATO-Zielmarke. Wallace hatte sich in einem Interview für eine neue Zielmarke von 2,5 Prozent ausgesprochen, dies aber später – offenbar nach einer Intervention aus der Downing Street – relativiert.

Mehr zum Thema 1/

Der neue Armeechef, General Patrick Sanders, bezeichnete die geplante Verringerung der britischen Armee von 82.000 auf 72.500 Mann unlängst als „pervers“ und rief die Soldaten im Blick auf den Ukraine-Krieg auf, sich darauf einzustellen, „noch einmal in Europa zu kämpfen“. Er sprach von „unserem 1937-Moment“, in Anspielung auf die zwei Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg.