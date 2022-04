Labour fordert Untersuchung : Hat Johnson in der „Partygate“-Affäre gelogen?

An diesem Donnerstag wird Boris Johnson als Repräsentant dessen auftreten, was er gerne „Global Britain“ nennt. Das Land, das nach dem Austritt aus der Europäischen Union Weltpolitik machen kann, ohne sich mit Partnern auf dem „Kontinent“ abstimmen zu müssen. Ziel des britischen Premierministers ist Indien. Bevor er am Freitag Ministerpräsident Narendra Modi trifft, wird Johnson in dessen Heimatbundesstaat Gujarat über britische Investitionen in diesem Teil Indiens sprechen.

Derweil könnte zu Hause in London über die politische Zukunft des Regierungschefs entschieden werden. Auf Antrag der oppositionellen Labour Party wird sich das Unterhaus mit der Frage befassen, ob Johnsons Verhalten im Zusammenhang mit mehreren Partys am Regierungssitz in der Downing Street Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung werden soll. Zuständig wäre in einem solchen Fall das „Privileges Committee“, ein Gremium aus sieben Parlamentariern aller Parteien. Diese können als Ergebnis einer Untersuchung Sanktionen verhängen. Dazu gehören das Verlangen nach einer Entschuldigung oder die Suspendierung des Abgeordneten, dessen Verhalten untersucht worden ist. Als höchste Eskalationsstufe könnten die Parlamentarier den Ausschluss des Untersuchten aus dem Unterhaus verlangen.