Bericht des Unterhauses : Die Fehler der Briten in der Pandemie

Die Fehler der Briten in der Pandemie

Es musste erst zur Überlastung des Gesundheitsdienstes kommen, bis die Regierung handelte. In Großbritannien hat die politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie begonnen.

Während die meisten Staaten der Europäischen Union weiterhin auf Maskenpflicht und Impfnachweise setzen, hat Großbritannien schon seit Juli – trotz hoher Infektionszahlen und auf Widerruf – die postpandemische Phase ausgerufen. Das zeigt sich auch darin, dass die Zeit der politischen Aufarbeitung begonnen hat. Die große unabhängige Untersuchung der Pandemiebewältigung und die Rolle der Regierung dabei soll zwar erst im Frühjahr beginnen, aber am Dienstag gaben Abgeordnete des Unterhauses schon mal einen Vorgeschmack auf mögliche Ergebnisse.

Nach monatelangen Recherchen und mehr als fünfzig Zeugenbefragungen stellte eine parteiübergreifende Parlamentarier-Gruppe der Regierung ein durchwachsenes Zeugnis aus. „Die Antwort des Vereinigten Königreichs hat große Leistungen mit großen Fehlern kombiniert“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Gesundheits- und des Wissenschaftsausschusses.

Falschen Empfehlungen gefolgt

Hauptkritikpunkt der Abgeordneten war die verzögerte Reaktion in der Frühphase der Pandemie. Die vergleichsweise späte Verhängung des ersten Lockdowns am 23. März 2020 wird vor allem auf „Gruppendenken“ in der Regierung zurückgeführt. Sie habe „nicht versehentlich“ gehandelt und auch nicht gegen den Rat der offiziellen wissenschaftlichen Berater, aber deren „falsche“ Annahmen und Empfehlungen nicht genügend hinterfragt. Erst als die Überlastung des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS offenkundig wurde, sei umgesteuert worden.

Im Ergebnis habe Großbritannien eine „anfänglich höhere Todesrate“ verzeichnen müssen, als dies nötig gewesen wäre. Die Abgeordneten sprechen deshalb von „einem der größten Versagen in der öffentlichen Gesundheitspolitik“, das das Vereinigte Königreich je erlebt habe. Kritisiert wird auch, dass Großbritannien Vorteile vor anderen Ländern „verspielt“ habe, etwa den Vorsprung bei Datenanalysen und der Entwicklung von Corona-Tests.

Das schleppend angelaufene Test-Regime habe insbesondere die Alten getroffen. So seien Patienten, die vom Krankenhaus in Altenheime (zurück-)verlegt wurden, erst ab Mitte April getestet worden. Bis dahin seien mehr als 40.000 Senioren an Corona gestorben – fast ein Viertel aller bis heute im Königreich registrierten Covid-Toten.

Früher Start der Impf-Kampagne

Eine der „im globalen Maßstab erstaunlichsten Leistungen in der Geschichte“ sei dagegen der frühzeitige Beginn der Impfkampagne gewesen, schrieben die Abgeordneten. Die von einer Finanzexpertin aus der Privatwirtschaft geführte Impf-Taskforce habe frühzeitig auf die richtigen Impfstoffe gesetzt, die dann rasch über den NHS verteilt wurden. Allein in England seien so 112.000 Menschenleben gerettet worden, schätzten die Abgeordneten.

Auch sei Großbritannien bei der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden „weltweit an vorderster Front“ gewesen. Die Vorsitzenden der beiden Ausschüsse, der frühere Gesundheitsminister Jeremy Hunt und der Abgeordnete Greg Clark, konzedierten der Regierung am Dienstag, dass es angesichts der Natur der Pandemie „unmöglich war, alles richtig zu machen“.

In absoluten Zahlen hat das Vereinigte Königreich in Europa die höchste Zahl an Corona-Toten zu beklagen: mehr als 137.000. Auf die Bevölkerungszahl bezogen rangiert das Land im mittleren Drittel der Europäischen Union, knapp vor Polen, aber hinter Italien und Belgien. Täglich werden zurzeit um die 40.000 Neuinfektionen registriert. In den vergangenen sieben Tagen starben 780 Menschen, die im Monat vor ihrem Tod positiv auf Corona getestet waren. Mehr als 78 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre sind mittlerweile vollständig geimpft.