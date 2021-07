Schwedens Ministerpräsident : Ein Mensch für die Geschichtsbücher

Als erster Regierungschef in Stockholm ist Stefan Löfven vom Parlament gestürzt worden – jetzt ist er wieder im Amt. Nicht zum ersten Mal zeigt er, dass er nicht so leicht unterzukriegen ist.

Stefan Löfven wird in die schwedischen Geschichtsbücher eingehen, so viel ist sicher. Nachdem der Sozialdemokrat der erste Ministerpräsident war, den der Reichstag mit einem Misstrauensvotum gestürzt hat, ist ihm am Mittwoch die Rückkehr ins Amt gelungen. Er hat die Tugenden bewiesen, die fast klassisch sind in Stockholm: abwarten, verhandeln, etwas bewegen, abwarten. Wie lange er sich damit aber noch an der Spitze der schwedischen Regierung halten wird, ist eine ganz andere Frage.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



176 Abgeordnete haben Löfven den Weg zurück ins Amt ermöglicht, in dem sie entweder für ihn gestimmt oder sich enthalten haben. 173 haben gegen ihn gestimmt, es hätten mindestens 175 sein müssen, um ihn zu verhindern. Für ihn gestimmt haben die Abgeordneten seiner Sozialdemokraten und der Grünen, mit denen Löfven eine Minderheitsregierung bildet. Jene des bürgerlichen Zentrums und der Linkspartei, die im Streit über die Mietpreispolitik mit Löfven gebrochen und damit den Erfolg des Misstrauensantrages möglich gemacht hatten, enthielten sich. Aber schon die vielen Äußerungen aus den Parteien und bei den Reden vor der Abstimmung machten deutlich, dass es für Löfven jetzt noch schwieriger werden dürfte.

Löfven aber hat nicht erst an diesem Mittwoch bewiesen, dass er nicht so leicht unterzukriegen ist. 1957 wurde er in Stockholm geboren, und wuchs gut 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt in einer kleinen Gemeinde bei einer Pflegefamilie in einfachen Verhältnissen auf. Schon als Jugendlicher engagierte er sich bei den Sozialdemokraten, aber Berufspolitiker wurde er erst spät. Löfven arbeitete erst als Schweißer und stieg dann in der mächtigen Metaller-Gewerkschaft auf.

Mehr zum Thema 1/

Als ihn 2012 die bereits unter Schrumpfungsschmerzen leidenden Sozialdemokraten zum Vorsitzenden machten, waren sie in der Opposition. Zu alter Größe konnte Löfven die Partei nicht führen, aber 2014 immerhin wieder an die Macht. Auch wenn seine Regierung spätestens seit der Wahl 2018 stets nur einen Streit vom Sturz entfernt zu sein scheint.

Druck auf die Sozialdemokraten

So wird es auch in den kommenden Monaten bleiben. Am 20. September muss Löfven seinen Haushalt vorlegen, doch hat er dafür keine Mehrheit: Das Zentrum will nun in die „konstruktive Opposition“ gehen. Die Liberalen, die Löfven bisher ebenfalls toleriert hatten, sind schon zurück ins bürgerliche Lager gewechselt, wo sich die Parteien vorbereiten, spätestens nach der Wahl im nächsten Jahr die Regierung zu übernehmen – mit Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Ihre Aussichten sind gut. In den Debatten über Integration und Bandengewalt erhöhen sie den Druck auf die Sozialdemokraten. Und Löfven muss aufpassen, dass in den Geschichtsbücher nicht irgendwann auch stehen wird, dass er für lange Zeit der letzte Sozialdemokrat an der Macht war.