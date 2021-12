Plötzlicher Lockdown : Die Niederlande sind wieder mal schlecht vorbereitet

Die Omikron-Variante breitet sich rasend schnell aus. Doch die Niederlande haben viel zu wenig Intensivbetten – und sind beim Boostern Schlusslicht in Europa. Mit dem Lockdown will man nun Zeit gewinnen.

Schlag auf Schlag ging es am Wochenende in den Niederlanden. Am Freitagabend berichtete der öffentliche Fernsehsender NOS von einer neuen, radikalen Empfehlung des Expertengremiums, das die Regierung in der Corona-Krise berät: alles dicht zu machen, bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs. Am Samstagmittag wurde eine Pressekonferenz der Regierung angekündigt. In vielen Innenstädten bildeten sich daraufhin Schlangen vor Geschäften, weil Leute noch schnell Weihnachtsgeschenke kaufen wollten.

Um 19 Uhr verkündete dann ein ernster Ministerpräsident Mark Rutte seinen Landsleuten, dass es wegen der hochansteckenden Omikron-Variante „schrecklich“, aber „notwendig“ sei, das Land abermals in den Lockdown zu versetzen, und zwar schon ab Sonntag, 5 Uhr. Die Niederlande trafen damit als erstes Land Europas eine so drastische Entscheidung.

„Wir müssen jetzt eingreifen“

„Wir sind vom Stuhl gefallen, als wir das erste Mal von der großen Besorgnis des Outbreak Management Teams erfahren haben“, sagte Rutte. „Omikron breitet sich noch schneller aus, als wir befürchtet haben, deshalb müssen wir jetzt eingreifen.“ Die Mutante war erstmals am 19. November im Land nachgewiesen worden, und der Expertenrat rechnet nun damit, dass sie zwischen Weihnachten und Neujahr dominant sein wird. Bisher hat sie sich ihr Anteil an den Infektionen alle zwei bis drei Tage verdoppelt. In Amsterdam, wo das Infektionsgeschehen am höchsten ist, machte sie am Freitag ein Viertel aller Neuinfektionen aus; am Sonntag oder Montag wird es folglich schon die Hälfte sein.

Es ist gut möglich, dass andere europäische Länder bald ähnlich drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Zwar war die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthalts nach neuesten Erkenntnissen aus Südafrika bei der vorher dominanten Delta-Variante um 19 Prozent höher, trotzdem führt Omikron wegen der schnellen Verbreitung zu viel mehr Einweisungen und Todesfällen.

Nach der jüngsten Berechnung der EU-Infektionsschutzbehörde würde sich die Zahl der Todesfälle selbst unter der günstigsten Annahme, dass Omikron nur 20 Prozent ansteckender ist als Delta und die Impfstoffe dreißig Prozent ihrer Wirksamkeit verlieren, vervierfachen. Im realistischeren Fall, dass sich der Impfschutz halbiert und die Mutante um dreißig Prozent ansteckender ist, kann die Zahl der Todesfälle um den Faktor zwanzig steigen – wenn Kontakte nicht drastisch eingeschränkt werden.

Allerdings gibt es in den Niederlanden zwei Besonderheiten, die das Land besonders verletzbar machen. Erstens verfügt es im EU-Vergleich nur über eine geringe Zahl von Intensivbetten, die schon jetzt kurz vor der Überlastung stehen. Von den 850 Betten, die für Beatmungspatienten reserviert sind, waren am Samstag 618 belegt. Nach Angaben des Verbands der Intensivmediziner könnten die Betten auf maximal 1250 erhöht werden.

Erst neun Prozent geboostert

Im OECD-Vergleich liegen die Niederlande mit 6,7 Intensivplätzen pro 100.000 Einwohner im unteren Drittel der EU; in Deutschland sind es viermal mehr (28,9). Zum Teil liegt das daran, dass viel mehr Menschen als andernorts das „selbstbestimmte Sterben“ wählen und insofern weniger Intensivmedizin nötig ist. Zum Teil ist es aber auch die Folge einer radikalen Privatisierung; unter Kostendruck ist es einfach nicht effizient, Überschusskapazitäten vorzuhalten.

Zweitens liegen die Niederlande beim Boostern ganz hinten in der EU. Bisher haben erst neun Prozent der Bevölkerung die Auffrischung bekommen – Österreich liegt mit 36 Prozent an der Spitze, Deutschland kommt auf 30 Prozent. Der nationale Gesundheitsrat, mit der Ständigen Impfkommission in Deutschland vergleichbar, empfahl erst Anfang November, den Schutz älterer Menschen aufzufrischen; damit wurde dann am 18. November in Pflegeheimen begonnen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Nachbarländer die erste Etappe schon hinter sich. Wer unter sechzig Jahren alt ist, kann überhaupt erst kommende Woche einen Termin vereinbaren. Gesundheitsminister Hugo de Jonge gestand am Samstagabend ein, dass der Lockdown nur dazu diene, „Zeit zu gewinnen“, um die Booster-Kampagne nachzuholen, die nun beschleunigt und bis Ende Januar abgeschlossen werden soll. Diese Auffrischungen sollen zumindest einen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen gewährleisten.

Für viele Niederländer ist es ein Déjà-vu – ihr Land hinkt schon seit Beginn der Pandemie den anderen EU-Staaten hinterher. Es war das letzte, das Schutzmasken in öffentlichen Innenräumen vorschrieb, und das letzte, das Anfang dieses Jahres mit dem Impfen begann. De Jonge musste dafür manche Kritik einstecken, der Christdemokrat ist aber immer noch im Amt und dürfte auch dem nächsten Kabinett als Minister angehören. Rutte bestritt am Samstag, dass der Lockdown die unmittelbare Folge des späten Booster-Starts sei. „Andere Länder, die deutlich früher mit dem Boostern begonnen haben, stecken jetzt auch in Schwierigkeiten“, sagte der rechtsliberale Regierungschef. Er verwies auf das Vereinigte Königreich und Dänemark.

Proteste gegen den Lockdown gab es zunächst nicht – vielleicht, weil die Entscheidung so überraschend kam. Im November waren Demonstrationen in Rotterdam und vielen anderen Städten in massive Gewalt ausgeartet. Auslöser dafür waren geringfügige Einschränkungen und die geplante Einführung einer 2G-Regel. Das wurde dann wegen Omikron vertagt. Nun muss ohnehin alles schließen, von der Kneipe bis zum Fitnessclub.