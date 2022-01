Lockdown-Affäre : Johnson will von einem Rücktritt nichts wissen

Als Boris Johnson endlich am Rednerpult des Unterhauses stand, um die Fragen zur Lockdown-Party an seinem Amtssitz zu beantworten, begann er mit einem Bekenntnis: „Mr. Speaker, ich möchte mich entschuldigen.“ Er wisse über die Opfer von Millionen Briten während der Pandemie, verstehe die Wut gegen sich und bedauere zutiefst, „dass es Dinge gegeben hat, die wir einfach nicht richtig gemacht haben“. Er gab zu, am Abend des 20. Mai 2020 unter den Gästen in seinem Amtsgarten gewesen zu sein, habe aber weder bewusst an einer Party teilgenommen noch eine Verletzung von Corona-Auflagen festgestellt. Kann er sich so aus der Affäre ziehen?

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Den Eindruck vermittelte Keir Starmer nicht. Der Labour-Vorsitzende hielt Johnson ein „erbärmliches Spektakel“ vor und sprach von einer „wertlosen Entschuldigung“. Erst habe Johnson im Unterhaus behauptet, von keinen Partys an seinem Amtssitz zu wissen, dann seine Wut bekundet, dass doch welche stattgefunden hätten, und nun gebe er zu, selbst dabei gewesen zu sein. „Verachtet der Premierminister die Öffentlichkeit so sehr, dass er glaubt, dies aussitzen zu können, oder hat er den Anstand zurückzutreten?“, fragte Starmer. Er gab sich die Antwort selbst: Johnson sei ein „Mann ohne Scham“.