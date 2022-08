Reaktion auf Prager Rede : Pariser Lob für Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron am 29. Juni 2022 beim MATO-Gipfel in Madrid Bild: AFP

In Frankreich hat die Regierung positiv auf die Prager Rede des Bundeskanzlers reagiert. Europastaatssekretärin Laurence Boone begrüßte am Dienstag die Ausführungen von Olaf Scholz, „insbesondere zu europäischer Souveränität und Verteidigung“. Scholz habe den Aufruf Präsident Emmanuel Macrons zu einem Übergang zu qualifizierten Mehrheiten in der EU in seiner Rede erwidert. Macron hatte anlässlich der europäischen Zukunftskonferenz gefordert, das Einstimmigkeitsprinzip aufzugeben, da es die EU immer häufiger blockiere. In Paris wurde es als Fortschritt gewertet, dass der Bundeskanzler qualifizierte Mehrheiten in der Außen- und Steuerpolitik in Aussicht stellte.

Europastaatssekretärin Boone ver­lieh gegenüber der F.A.Z. ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die tschechische EU-Ratspräsidentschaft die Arbeit der französischen fortsetzen und Diskussionen mit dem Ziel einer Vertragsänderung beginnen könne. Scholz ließ es in seiner Rede offen, in welchem Zeitrahmen er das Vertragsveränderungsverfahren beginnen wolle. Macron hat im Mai in seiner Straßburger Rede deutlicher formuliert. „Und ebenso, das will ich heute deutlich sagen, dass einer der Wege zu dieser Reform die Einberufung eines Konvents zur Revision der Verträge ist. Das ist ein Vorschlag des europäischen Parlaments, dem ich zustimme“, sagte er. In Paris hätte man sich gewünscht, dass Scholz sich ebenso deutlich für einen Konvent ausspricht.

„Der grausame Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, erinnert uns daran, dass wir unsere Werte und unser demokratisches Modell verteidigen müssen“, sagte Boone. Europa müsse in die Lage versetzt werden, schnell und solidarisch zu reagieren, wie dies während der Corona-Pandemie der Fall gewesen sei. Deshalb sei es wichtig, dass der Bundeskanzler die Bereitschaft Deutschlands gezeigt habe, den Aufbau Europas zu verstärken und zu beschleunigen, so Boone. Auf die Pläne zur EU-Erweiterung des Bundeskanzlers ging sie nicht ein. In Frankreich blickt man seit langem mit Unbehagen auf den Erweiterungsprozess.

Artikel 88 der Verfassung verpflichtet den Präsidenten, ein Re­ferendum vor der Aufnahme neuer EU-Mitglieder einzuberufen, deren Aufnahmeprozess nach 2004 be­schlossen wurde. Alternativ muss eine Dreifünftelmehrheit jeweils in der Nationalversammlung und im Senat der Aufnahme zustimmen. Macron setzte sich über die politischen Vorbehalte hinweg, als er sich während der französischen EU-Ratspräsidentschaft für einen beschleunigten Aufnahmeprozess der Ukraine und Moldaus einsetzte. Die „politische europäische Gemeinschaft“, die er in Straßburg unterbreitete, soll dabei die Übergangszeit bis zu Vollmitgliedschaft erleichtern. Bundeskanzler Scholz hat sich in seiner Rede zurück­haltend zu dem Vorschlag geäußert und es als bloßes zusätzliches Gesprächsforum bewertet.

Dahinter steht aus französischer Sicht die deutsche Sorge vor einem Europa der unterschiedlichen Ge­schwindigkeiten. „Ich weiß um die Sorge vor einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Es existiert jedoch bereits“, sagte Macron in Straßburg mit Verweis auf den Euro und den Schengen-Raum. Die EU müsse fortan den Rhythmus beschleunigen, ihren Ehrgeiz zeigen und im Kern Konvergenz schaffen, „ohne sich von den Skeptischsten oder Zögerlichsten bremsen zu lassen“. Interpre­tationsbedarf sieht man in Paris bei den Strukturreformen in den EU-Institutionen, die Scholz angerissen hat.