Britische Regierungsübergabe : Ungewöhnlicher Machtwechsel im schottischen Nebel

Der lange, reiseträchtige Tag der Machtübergabe begann ungewöhnlich – und ungewöhnlich früh. Schon um 7.30 Uhr erschien Boris Johnson vor seinem Amtssitz in London und bedankte sich bei den mehreren Hundert Mitarbeitern und Weggefährten, unter ihnen seine Frau Carrie, die im Morgengrauen den Weg in die Downing Street gefunden hatten. Der erste Satz seiner Rede, deren Duktus eher kämpferisch als melancholisch war, lautete: „This is it, Folks.” Das war`s, Freunde.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Bei jedem anderen wäre der kurze Satz als eindeutiger und endgültiger Abschied interpretiert worden, nicht aber bei Boris Johnson. „Wäre ,That´s all, Folks‘ nicht zweifelsfreier gewesen?“, fragte sich ein sprachpenibler Beobachter. Und ließ nicht auch das Bild Fragen offen, mit dem der scheidende Premierminister seinen Abschied umschrieb? Er sei nun „wie eine dieser Trägerraketen, die ihre Funktion erfüllt hat und wieder sanft in die Atmosphäre eintritt und unsichtbar irgendwo in einem entfernten Teil des Pazifiks versinkt”, sagte er. Das war einerseits ein typisches Beispiel Johnsenscher Barock-Metaphorik und natürlich auch eines für die in England beliebte „self-deprication”, also eine Art ironischer Selbstherabsetzung. Andererseits kann jemand wirklich wissen, ob sich aus den Tiefen des Pazifiks nicht irgendwann wieder etwas oder jemand erhebt?