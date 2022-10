Nach Ministerwechsel : Wie lange kann sich Liz Truss halten?

Als der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt – er ist der vierte in vier Monaten – der BBC sein erstes langes Interview in neuer Funktion gab, geschah dies vor fast gespenstischer Kulisse. Die Sonntagspresse war voll von Spekulationen über einen Putsch gegen Premierministerin Liz Truss. Auf die Frage, wer denn nun das Sagen habe in der Regierung, antwortete Hunt: die Premierministerin – nur um deren Programm im Anschluss weiter zu demontieren. Nachdem Truss in den vergangenen Tagen schon die Herzstücke ihres „Wachstumsplans“ einkassiert hatte, beerdigte Hunt nun auch die dahinterstehende Philosophie. Statt auf die versprochenen Steuersenkungen müssten sich die Bürger eher auf vorübergehende Erhöhungen einstellen, kündigte er an. Truss wollte Wohlhabende und Unternehmen entlasten. Hunt sprach plötzlich von einer „mitfühlenden Regierung“, die vor allem die Sorgen der kleinen Leute im Auge habe.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Viele betrachten den Wechsel an der Spitze des Schatzkanzleramts als Verzweiflungstat. Die „Sunday Times“ sprach sogar von einem „Todeskult“ der Tories. Hunt ist zwar ein alerter, dem Opportunismus nicht abgeneigter Pragmatiker, aber er fand sich in den vergangenen Jahren nur selten aufseiten jener Konservativen wieder, die Truss nahestanden. Zweimal hatte der langjährige Gesundheits- und kurzzeitige Außenminister versucht, selber Parteichef und Premierminister zu werden. Sowohl gegen Boris Johnson als auch, drei Jahre später, gegen Liz Truss präsentierte sich Hunt als Zentrist. Als er im Sommer in der ersten Wahlrunde aus dem Rennen flog, unterstützte er Rishi Sunak, der während des Kandidatenrennens unablässig warnte, dass Truss’ Wirtschaftskurs in einem Desaster enden werde.