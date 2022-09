Nachfolge von Boris Johnson : Endspiel in Wembley

Liz Truss und Rishi Sunak am Mittwochabend in London Bild: Reuters

Auf der Suche nach einem prägnanten Profil ist Liz Truss auf die für Politiker riskante Idee gekommen, auch auf komplizierte Fragen mit einem einfachen „yes“ oder „no“ zu antworten. Das kommt bei der Parteibasis als entschieden an, bindet der Außenministerin aber die Hände, sollte sie am Montag zum neuen Premierminister ausgerufen werden. Fasst man die Jas und Neins zusammen, die Truss am Mittwochabend in der Wembley-Arena in den Saal gerufen hat, sähe ihre aktuelle Krisenpolitik folgendermaßen aus: Unter ihrer Regierung wird es keine Steuererhöhungen geben, egal wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, und nie würde sie die Energieversorgung rationieren, auch wenn es zu drastischen Gas-Engpässen im Winter kommen sollte.

Ihr Konkurrent, der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak, nahm sich dagegen nachgerade besonnen aus. Während des letzten Kandidaten-Duells in diesem langen parteiinternen Wahlkampf erklärte er, dass Steuersenkungen in Zeiten hoher Inflation auch kontraproduktiv wirken können, und warnte vor Konsequenzen der Investoren, sollte der Staat unsolide haushalten und zu viele Schulden aufnehmen. Auf die Frage, ob auch er eine Rationierung der Energieversorgung im Winter ausschließen können, antwortete Sunak: „Zurzeit sollten wir nichts ausschließen.“ Erstaunlicherweise kamen Sunaks vorsichtige und differenzierte Antworten gut an. Er erhielt sogar Applaus für den Satz, dass er „nicht sage, was das Land hören will, sondern, was das Land hören muss“.

Kaum persönlichen Angriffe

Der Abend in der Wembley-Arena konnte die Gäste und Zuschauer zweifeln lassen, ob die Meinungsforscher wirklich recht haben. Diese sehen Truss seit Wochen mit weitem Abstand in Führung und machen Sunak kaum noch Hoffnung, die Lage bis zu diesem Freitagnachmittag, wenn der Wahlgang offiziell geschlossen wird, noch zu seinen Gunsten wenden zu können. In der Wembley-Arena stellte sich ein anderer Eindruck ein. Schon im Foyer waren die Stände, die alliterarisch mit „Ready for Rishi“ oder „Liz for Leader“ warben, in etwa gleicher Stärke vertreten. Während der Veranstaltung erfuhr Sunak dann sogar mehr Zustimmung als Truss. Vor allem aber wurde das Charisma-Gefälle zwischen den beiden konservativen Rivalen deutlich. Während Sunak den Saal mit mehreren Tausend Zuhörern souverän im Griff hatte, wirkte Truss hölzern, fast ein bisschen unsicher.

Natürlich kam der Schlusspunkt der langen Kampagne einem Heimspiel für Sunak gleich. Sein Wahlkreis liegt zwar weit entfernt, im Norden von Yorkshire, aber nach langen Jahren in der „City“, dem Londoner Bankendistrikt, ist der Finanzfachmann vertraut mit der britischen Hauptstadt und fühlt Verbindungen zu den ansässigen Tory-Mitgliedern. Truss, der vor allem in den Provinzstädten die Herzen zuflogen, traf am Abend nicht immer den Ton. Plump und etwas anbiedernd wirkte es, als sie ihre Rede mit einem Fingerzeig auf das nahegelegene Fußballstadion begann. Dort habe die britische Damen-Nationalmannschaft kürzlich die Weltmeistertitel errungen – durch Tugenden, mit denen auch sie das Land voranbringen wolle.

Während Sunak vermutlich nichts zu verlieren hatte und befreit aufspielen konnte, galt es für Truss, kurz vor dem Schlusspfiff keinen Fehler mehr zu machen. Nick Ferrari, ein dem Boulevard zugeneigter Radio-Veteran, versuchte, sie mehrmals aufs Glatteis zu führen. Beim letzten Duell war sie gefragt worden, ob sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron als Freund oder Feind sehe, worauf sie antwortete, dass „das Urteil noch aussteht“. Das hatte zu erheblichem Stirnrunzeln geführt. Jetzt fragte Ferrari: „Donald Trump: Freund oder Feind?“ Nach kurzem Zögern fiel ihr die Antwort ein, dass sie sich nicht über „einen möglichen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten“ äußern wolle.