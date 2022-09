Liz Truss : Haltlos ohne Königin

Die neue britische Premierministerin wird bald erleben, dass Regieren mehr sein muss als Anbiederei an eine nostalgieverliebte Basis. Kann sie das Land zusammenhalten? Elisabeth II. kann es nun nicht mehr.

In Erinnerung an die verstorbene Königin hängt ein Porträt von Elisabeth II. an einer Bushaltestelle in London. Bild: EPA

Margaret Thatcher, die erste Premierministerin des Vereinigten Königreichs, hatte das Amt elf Jahre inne. Theresa May nur noch drei; sie wurde abgelöst von Boris Johnson, dem Helden der Brexit-Freunde, dessen erzwungener Abschied nun Liz Truss den Weg in die Downing Street Nr. 10 geebnet hat. Schon werden Mutmaßungen darüber angestellt, wie lange wohl die dritte Frau an der Spitze der Regierung dort bleiben und ob sie Mays Verweildauer noch unterschreiten werde.

Denn 2024 könnten die Wähler, vor allem jene, die Johnson mit allerlei Versprechungen ins Lager der Tories gelockt hatte, vom Regieren der Konservativen genug haben und sich für einen parteipolitischen Wechsel entscheiden.

Posen werden allein nicht reichen

Doch was sind zwei, drei oder selbst elf Jahre neben der monumentalen Lebensleistung von Elisabeth II., Königin der Briten und Nordiren? Sie saß siebzig Jahre auf dem Thron, war Staatsoberhaupt vieler Länder des Commonwealth; mehr als einem Dutzend Männern und Frauen hat sie den Auftrag zur Bildung einer Regierung erteilt, zuletzt, zwei Tage vor ihrem Tod, eben Liz Truss. Welches Zusammentreffen von Geschichte und politischer Banalität! Den Bürgern des Königreichs stehen unerquickliche Monate bevor: rapide Geldentwertung, steigende Lebenshaltungskosten, explodierende Energiepreise, hohe Streikbereitschaft in vielen Branchen. Sie werden diese Monate meistern müssen ohne den aufmunternden Trost ihrer Königin.

Und so werden sich die Blicke noch mehr auf die neue Regierungschefin richten. Wenn der Alltag ungemütlich wird und viele Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, kann Liz Truss an den Stolz der Briten appellieren: Egal, wie stark die Weltenstürme auch werden, das britische Volk ist stärker. Aber das wird nicht genügen. Die Posen à la Thatcher, die sie während des Kampfes um das Amt der Regierungschefin eingenommen hatte, werden bei aller verbindenden Trauer nicht weit tragen, nicht in diesen ungemütlichen Zeiten. Truss, die Verwandlungskünstlerin, die mal gegen den Brexit war, bevor sie ihn für die Rettung Britanniens hielt, wird es schwer genug haben, auf Dauer als „Erbin“ der Eisernen Lady anzukommen. Die Opposition hat das Feuer schon eröffnet.

Zentrifugale Kräfte könnten sich mehr denn je bemerkbar machen

Die neue Premierministerin wurde während der Wahlkampagne gefragt, ob sie den französischen Präsidenten für einen Freund oder für einen Feind halte. Ihre Antwort fiel verräterisch unbestimmt aus: Das Urteil stehe noch aus. Ja, es gab und gibt britisch-französische Unstimmigkeiten und Nickligkeiten; manches hängt mit dem Austritt aus der EU zusammen, den Frankreich für einen kolossalen Fehler hält. Aber eine Premierministerin, die sich als Außenministerin kein Urteil über Macron bilden konnte, wird bald erleben, dass Regieren mehr ist, mehr sein muss als Anbiederei an eine nostalgieverliebte Basis.

Das Vereinigte Königreich hat eine neue Regierung mit neuer Frontfrau. Aber Elisabeth II. wird nicht mehr den Halt geben, den so viele gesucht und sieben Jahrzehnte von ihr bekommen haben. Diesen Anker der Stabilität gibt es nicht mehr. Und so schimmert durch die Erschütterung über den Tod der Königin die Furcht, dass die zentrifugalen Kräfte im Land der vier Nationen sich mehr denn je bemerkbar machen könnten. Denn es fehlt nun jene Autorität, jene einzigartige historische Gestalt, die dem Königreich einen Glanz verlieh, der auf anderen Feldern längst verblasst war. Dieser Glanz ist nun erloschen.