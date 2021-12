Liz Truss : Außenministerin übernimmt Brexit-Verhandlungen

Aktualisiert am

Liz Truss am 12.12. beim G-7-Treffen in Liverpool Bild: Reuters

Nach dem Rücktritt des Brexit-Unterhändlers David Frost soll Außenministerin Liz Truss dessen Aufgaben übernehmen. Das teilte die britische Regierung am Sonntagabend mit. Die Sechsundvierzigjährige soll künftig mit der Europäischen Union (EU) über die Umsetzung des Nordirland-Protokolls verhandeln.

In dem Statement hieß es laut Sky News, Truss werde ab sofort die ministerielle Verantwortung für die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU übernehmen.

Frost hatte sein Ausscheiden mit Bedenken über den Kurs der Regierung unter anderem bei den Corona-Maßnahmen begründet. Für Premierminister Boris Johnson kam Frosts Rücktritt zur Unzeit. Er hat gerade eine heftige Niederlage bei der Nachwahl in North Shropshire erlitten und einen Skandal um vermeintliche Lockdown-Weihnachtsfeiern in Downing Street überstanden. Außerdem steigen die Corona-Inzidenzen in Großbritannien rasant.