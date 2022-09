Neue Premierministerin Truss : Die Torys haben mit dem Bauch gewählt

Es spricht sicher nicht gegen die britische Konservative Partei, dass sie – ganz im Gegensatz zur angeblich immer und überall progressiveren Konkurrenz – in Gestalt von Liz Truss nun schon zum dritten Mal eine Frau ins höchste Regierungsamt gewählt hat. Was immer man über die Mitglieder der Partei sagen muss: In dieser Hinsicht sind sie ganz und gar von dieser Welt. Es wäre schön, wenn man das auch ganz allgemein so sagen könnte.

Wohlwollende Beobachter würden das, was auf vielen Wahlkampfveranstaltungen zutage getreten ist, wahrscheinlich Grundsatztreue nennen. Der Brexit muss um jeden Preis als Erfolg bezeichnet werden. Komisch nur, dass es immer noch notwendig erscheint, die sich durch den Austritt aus der EU ergebenden (angeblichen) Chancen als Wahlkampfversprechen wortreich vor sich herzutragen. Wenn alles so wunderbar wäre, hätte der scheidende Premierminister Boris Johnson, ein begnadeter „Politikverkäufer“, diese sicher schon für sich genutzt.

Steuern muss man nicht mögen. Und man kann da sehr schnell über das Ziel hinausschießen. Aber zur Erfüllung staatlicher Aufgaben führt nun einmal kein Weg an ihnen vorbei. Für die konservative Parteibasis allerdings sind Steuern offensichtlich so etwas wie das Übel schlechthin. Deshalb sah sich die künftige Premierministerin im Wahlkampf gezwungen, immer aberwitzigere Versprechungen über Steuersenkungen zu machen. Ihr unterlegener Konkurrent Rishi Sunak – immerhin ehemaliger Finanzminister – hat zwar tapfer versucht, dagegenzuhalten. Aber auch er konnte sich dem ideologisch getriebenen Sog nicht entziehen.

Im Hintergrund agiert immer noch Boris Johnson

Liz Truss zieht nun also in die Downing Street 10 ein. Sie ist die amtierende Außenministerin und hat Erfahrung in anderen Regierungsämtern gesammelt. Aber so richtig wissen die Briten trotzdem nicht, wen ihnen die Mitglieder der Konservativen Partei da bis zur nächsten Unterhauswahl vor die Nase gesetzt haben. Liz Truss hat nämlich – bewusst oder unbewusst – vermieden, ein wirklich eigenes Profil zu entwickeln. Sie hat bis hart an den Rand der Lächerlichkeit Posen der großen Margaret Thatcher kopiert. Sie hat jegliche Distanzierung von Boris Johnson vermieden und damit auch dessen waghalsigen Umgang mit der Wahrheit implizit gebilligt.

Vor allem wird sie damit rechnen müssen, dass Boris Johnson – der seinen Rückzug bis heute nicht wirklich akzeptiert hat – versuchen wird, im Hintergrund weiter die politischen Strippen zu ziehen. Das wird die erste große Bewährungsprobe der neuen Regierungschefin. Man sollte sie bis zum Beweis des Gegenteils nicht unterschätzen. Sie müsste allerdings, wollte sie sich aus Johnsons Schatten lösen, vieles von dem „aufessen“, was ihr im Wahlkampf die Herzen der Parteimitglieder hat zufliegen lassen.

Das weist auf ein weiteres Problem hin. Die Konservative Partei hat jetzt mit dem „Bauch“ abgestimmt und den Rest des Landes souverän ignoriert. In etwa zwei Jahren müssen Premierministerin und Partei bei der Unterhauswahl versuchen, nach dann mehr als 14 Jahren Regierungszeit ein weiteres Mal das Mandat der Wähler zu bekommen. Wenn es Liz Truss bis dahin nicht schafft, sich auch für die politische Mitte wählbar zu machen, wird ihre Amtszeit zu den kürzesten der jüngeren Geschichte gehören. Den Parteimitgliedern müsste man dann sagen, sie hätten es ja genau so gewollt.