Regierungskrise in London : Liz Truss kündigt Rücktritt als britische Premierministerin an

Nach nur sechs Wochen an der Spitze der Regierung stellt Liz Truss ihr Amt zur Verfügung. Schon in der kommenden Woche wollen die Konservativen einen neuen Parteivorsitzenden bestimmen, der dann als Premierminister folgt.

Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach rund sechswöchiger Amtszeit ihren Rücktritt erklärt. Sie werde so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in London vor dem Amtssitz in der Downing Street. Sie habe bereits mit König Charles III. darüber gesprochen.

„Ich erkenne an, dass ich in dieser Situation das Mandat, mit dem ich von der Konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen kann“, sagte Truss. „Ich habe daher mit Seiner Majestät dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktrete.“ Zuvor hatte sich Truss am Mittag mit Graham Brady getroffen, dem Vorsitzenden des mächtigen 1922-Komitees der Konservativen Fraktion. Das Gremium ist für die Wahl und Abwahl der Parteivorsitzenden zuständig.

Truss sagte, man habe vereinbart, dass innerhalb der nächsten Woche bereits die Wahl der neuen Parteiführung erfolgen solle. „Dies wird sicherstellen, dass wir auf dem Weg bleiben, unsere finanzpolitischen Pläne umzusetzen und die wirtschaftliche Stabilität und die nationale Sicherheit unseres Landes zu erhalten“, sagte Truss. Dem Parteivorsitzenden der Mehrheitsfraktion steht nach britischem Usus das Amt des Premierministers zu. Truss sagte, sie werde die Führung der Regierung übergeben, sobald ihr Nachfolger durch die Partei bestimmt sei. Sie geht damit als Premierminister mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte des Königreichs ein.

Chaotische Szenen im Parlament

Mehrere Abgeordnete hatten am Donnerstag Truss öffentlich das Vertrauen entzogen, nachdem tags zuvor die Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten war und sich bei einer Abstimmung im Parlament chaotische Szenen abgespielt hatten. Teilweise sollen Abgeordnete eingeschüchtert und bedrängt worden sein, damit sie für die Regierung stimmen. Beobachter sprachen davon, das es solche Szenen noch nie gegeben habe. „Ihre Position ist unhaltbar geworden“, twitterte die Abgeordnete Sheryll Murray mit Blick auf die Premierministerin.

Zu den Szenen im Parlament kam es bei der Abstimmung über einen von der Labour-Opposition eingebrachten Antrag, der den Weg zu einem Fracking-Verbot ebnen sollte. Die Regierung hatte die Abstimmung zunächst zur Vertrauensfrage deklariert, war dann aber kurz vor Beginn der Stimmabgabe wieder zurückgerudert. Der Labour-Antrag wurde schließlich mit großer Mehrheit abgelehnt. Viele konservative Abgeordnete sollen aber nur widerwillig gegen den Vorstoß gestimmt haben.

Verkehrsministerin Anne-Marie Trevelyan war am Donnerstagmorgen in der BBC der Frage ausgewichen, ob die erst seit vergangenem Monat amtierende Partei- und Regierungschefin die Konservativen auch in die nächste Wahl führen werde. „Ich will, dass sie weiterhin die wichtige Arbeit abliefert, die wir machen“, sagte Trevelyan nur.

Mehr zum Thema 1/

Truss hatte erst Anfang September die Nachfolge von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch bereits seit Mitte September kämpfte sie um ihr politisches Überleben im Amt, nachdem sie mit ihren Steuersenkungsplänen ein Fiasko an den Finanzmärkten ausgelöst hatte und sich zu einer Kehrtwende gezwungen sah.

In ihrer Partei wuchsen Unmut und Widerstand gegen sie. Umfragen zufolge liegen die Konservativen etwa 30 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour-Partei. Das britische Pfund wertete nach der Ankündigung auf: Der Kurs legte um knapp ein Prozent zum Dollar zu. Der britische Aktienmarkt legte ebenfalls um rund ein Prozent zu.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon forderte nach Truss' Ankündigung vorgezogene Wahlen im Vereinigten Königreich. „Eine Neuwahl ist nun ein demokratischer Imperativ“, schrieb sie am Donnerstag auf Twitter. „Es gibt gar keine Worte, um diesen Scherbenhaufen angemessen zu beschreiben“, so Sturgeon. Normale Bürgerinnen und Bürger müssten dafür den Preis zahlen. Die Interessen der konservativen Tory-Partei, die innerhalb einer Woche eine Nachfolge für Truss finden will, dürften nun keine Rolle spielen.