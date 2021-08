Kipppunkt – der F.A.Z. Klimablog : Welche Klimapolitik planen die Parteien?

Dürre trifft Deutschland auch in diesem Jahr +++ im Jahr 2020 so viele Amazonas-Waldbrände wie nie zuvor +++ Mehrheit in Industriestaaten sieht Erde am Rande des Klimakollaps’ +++ alles Wichtige im F.A.Z. Klimablog „Kipppunkt“.