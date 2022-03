Litauens Ministerpräsidentin : „Wir brauchen hier mehr Truppen der NATO“

Aktualisiert am

Litauens Ministerpräsidentin sagt im F.A.Z.-Interview, was nun getan werden muss. Ingrida Simonyte lobt Deutschlands sicherheitspolitische Wende und sagt zugleich, dass der Westen viel früher harte Sanktionen gegen Russland hätte verhängen müssen.

Frau Ministerpräsidentin, als Sie am Sonntag die Nachrichten aus Deutschland gehört haben, was hat da überwogen: Die Erleichterung, dass Deutschland sich bewegt hat, oder der Ärger darüber, dass es dieses Kriegs bedurfte, um die deutsche Politik gegenüber Russland zu verändern?

Besser spät, als nie. Es ist sehr schade, dass Putin so weit gehen musste, wie er gegangen ist. Aber es sehr wichtig, dass die deutsche Regierung ihre Haltung grundsätzlich verändert hat. Das wäre vor einem halben Jahr noch nicht vorstellbar gewesen. Doch wenn wir solche Entscheidungen früher getroffen hätten, wären wir vielleicht nicht in diese Lage gekommen. Das ist keine besondere Schuld Deutschlands. Die Vorstellung, dass Putin eine reale Bedrohung ist, und nicht eine, die sich die baltischen Staaten einbilden, war leider nicht so weit verbreitet, wie es nötig gewesen wäre.