Östliche Partnerschaft der EU : Wir müssen uns stärker für unsere Nachbarn einsetzen

Die Östliche Partnerschaft der EU bewegt sich in eine Sackgasse, weil es ihr an Ehrgeiz fehlt. Vom Gipfeltreffen an diesem Mittwoch sollten neue Impulse ausgehen. Ein Gastbeitrag des früheren Ministerpräsidenten von Litauen.

Eine Frau mit ukrainischer Flagge unterhält sich am 6. Dezember 2021 in Kramatorsk in der Ostukraine mit einem Soldaten Bild: AP

Die jüngsten Entwicklungen in den östlichen Nachbarländern der EU zeigen, dass sie rasch den geopolitischen Vorteil ihrer Politik zur Unterstützung von Reformen und Demokratie in den Ländern der Östlichen Partnerschaft verliert. Einerseits setzt die EU nicht genügend politische Initiativen ein, um ihre östlichen Partner zu Fortschritten bei der Annäherung an die EU zu motivieren, andererseits geraten die Reformen in den Ländern der Östlichen Partnerschaft selbst ins Stocken, was sie anfällig für äußere Einflüsse macht. Leider entscheiden sich unter diesen Umständen beide Seiten, die EU und die östlichen Partner, dafür, in dieser Sackgasse eine Politik des „business as usual“ zu verfolgen.

Dieser Mangel an politischem Ehrgeiz der EU in unserer Nachbarschaft deckt sich gut mit den Aussagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2021 über die „Westlessness“: Nicht nur wird die Welt weniger westlich, sondern auch der Westen selbst wird immer weniger westlich. Die Antwort der EU auf die Rufe nach Demokratie in ihren Nachbarländern Belarus und Russland kann nicht sein, dass sei einfach ein Beobachter der derzeitigen autokratischen Brutalität bleibt. Die EU kann es nicht einfach als Tagesordnungspunkt hinnehmen, wenn sie sich mit den Konsequenzen der hybriden Gegenangriffe befasst, wie etwa der von Lukaschenka organisierten und staatlich geförderten Schleusung von Migranten in die EU.