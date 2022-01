Ermittler durchsuchen Büro : Linkspopulist Beppe Grillo unter Korruptionsverdacht

Aktualisiert am

Wenige Tage vor dem Beginn der Präsidentenwahl am 24. Januar erschüttert ein Skandal um mutmaßliche illegale Einflussnahme die italienische Politik. Wie die Staatsanwaltschaft in Mailand mitteilte, steht Beppe Grillo, Gründer und Ehrenvorsitzender der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, im Verdacht, im Gegenzug für Zahlungen in Höhe von mindestens 240.000 Euro politischen Einfluss zugunsten der Reederei Moby Lines genommen zu haben.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Grillo geriet im Zusammenhang mit dem jüngst eingeleiteten Gläubigerschutzverfahren von Moby Lines in den Fokus der Ermittler. Im Rahmen des Konkursverfahrens wurden bei Reedereichef Vincenzo Onorato Werbeverträge sichergestellt, die Moby Lines in den Jahren 2018 und 2019 mit dem Betreiberunternehmen von Beppe Grillos Blog geschlossen hatte. Auch Grillos Büro wurde von den Ermittlern durchsucht.

Aus Chats und Kurzmitteilungen geht offenbar hervor, dass es sich bei den Zahlungen nicht um Gebühren für Bannerwerbung oder ähnliches auf der Website Grillos handelte, sondern dass Grillo im Gegenzug für das Geld bei Fünf-Sterne-Politikern in der damaligen Regierungskoalition Einfluss zugunsten der Reederei nehmen sollte. Neben Parlamentariern der Bewegung soll auch der damalige Verkehrsminister Danilo Toninelli von Grillo im Interesse von Moby Lines kontaktiert worden sein. Das Verkehrsministerium in Rom ist für die Erteilung und Verlängerung von Lizenzen im nationalen und internationalen Fährverkehr zuständig.

Fünf-Sterne-Bewegung stärkste Kraft der Koalition

Grillo äußerte sich zu den am Mittwoch bekanntgewordenen Ermittlungen nicht. Ein Anwalt des Reedereichefs Onorato teilte mit, sein Mandant und Grillo seien „seit rund 45 Jahren befreundet“, es sei daher gut möglich, dass die Ermittler bei der Sichtung der Unterlagen „etwas missverstanden“ hätten. Onorato selbst sagte, er vertraue darauf, dass die Ermittler feststellen würden, dass er sich nichts habe zuschulden kommen lassen.

Die Ermittler durchsuchten außerdem den Mailänder Sitz der Informatikgesellschaft Casaleggio, die jahrelang die Onlineplattform „Rosseau“ für die Fünf-Sterne-Bewegung betrieb. Von der Plattform waren bis zum Bruch mit der Bewegung im vergangenen Jahr sämtliche Mitgliederbefragungen organisiert worden. Das Unternehmen wurde 2004 von Gianroberto Casaleggio gegründet, der im Jahre 2009 gemeinsam mit seinem Freund Beppe Grillo zu den Gründern der Fünf-Sterne-Bewegung gehörte. Auch an die Casaleggio GmbH soll von Moby Lines Geld in einer Höhe geflossen sein, die nach Überzeugung der Ermittler in keinem Verhältnis zu den offiziell erbrachten Dienstleistungen stand.

Die Fünf-Sterne-Bewegung verdankt ihren Aufstieg zur stärksten politischen Kraft des Landes bei den letzten Parlamentswahlen von 2018 wesentlich ihrem Versprechen, die grassierende Korruption in der Politik auszumerzen und Bürgern statt Lobbyisten maßgebliche Einflussmöglichkeiten auf politische Entscheidungen zu gewähren. In der gegenwärtigen breiten Koalition unter Ministerpräsident Mario Draghi ist die Fünf-Sterne-Bewegung die formal stärkste Kraft.