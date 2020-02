Linker Star in Italien : Aufbauhelferin aus dem Regenbogenhimmel

Vor drei Wochen war Elly Schlein in Italien kaum bekannt. Nun ist sie die neue Hoffnungsträgerin der Linken, Vizepräsidentin der Region Emilia-Romagna – und nutzt das Fernsehen für ihr Coming Out.

Nun weiß es die Nation, und die Welt weiß es auch: Elly Schlein ist bisexuell, derzeit aber glücklich mit einer Frau zusammen. Die 34 Jahre alte Schlein ist der neue Stern am Himmel der italienischen Linken. Bei den Regionalwahlen in der Emilia-Romagna vom 26. Januar erhielt sie die meisten Vorzugsstimmen. Seit Dienstag ist Schlein Vizepräsidentin der wirtschaftsstarken Region in Norditalien, zuständig für Sozialpolitik und für den Pakt gegen den Klimawandel.

Für ihr Coming Out nutzte Schlein am Mittwochabend die Talkshow „L’Assedio“ beim Privatsender „Nove“, moderiert von der Schriftstellerin und Fernsehjournalistin Daria Bignardi. Das „heikle“ Thema dürften Moderatorin und Gast zuvor abgesprochen haben. Auf die Frage Bignardis danach, was man im Zeitalter der sozialen Medien den „aktuellen Beziehungsstatus“ nennt, antwortete Schlein: „Normalerweise spreche ich nicht über mein Privatleben, da bin ich sehr zurückhaltend. Aber ich mache eine Ausnahme: Ja, ich bin liiert. Ich hatte in der Vergangenheit mehrere Beziehungen: Ich habe viele Männer geliebt, und ich habe viele Frauen geliebt. Im Moment bin ich mit einer Frau zusammen. Und ich bin glücklich, solange sie es mit mir aushält.“ Applaus des Publikums. Moderatorin Bignardi legte nach: Ob Schleins Partnerin in der Beziehung „einen Schritt voraus oder einen hinterher“ gehe? Da lachte das Publikum im Studio, denn man konnte das als Frage danach verstehen, wer in dieser Beziehung wohl „die Hosen anhat“. Darauf sagte Schlein: Sie gehe mit ihrer Partnerin „immer Seite an Seite. Darauf kommt es an“. Perfekte Antwort. Noch mehr Beifall.