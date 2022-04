Bündnis der Linken : Wird Frankreich unregierbar?

Auf den Wahlplakaten blickt Jean-Luc Mélenchon bereits als „Premierminister“ seine Landsleute an. Seinem Ziel ist der 70 Jahre alte Chef der Linkspartei La France Insoumise (LFI) jetzt einen Schritt näher gerückt. Überraschend hat die Delegation der Sozialistischen Partei (PS) bei Verhandlungen in ein gemeinsames Programm für die Parlamentswahl am 12. und 19. Juni eingewilligt. Am Freitag teilte der PS-Parteivorsitzende Olivier Faure in einem Kommuniqué mit, dass auch „der Ungehorsam gegenüber den europäischen Regeln“ zu der geplanten Vereinbarung zähle.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die einstige sozialistische Europapartei in der Tradition François Mitterrands würde sich damit auf einen Konfrontationskurs zur EU begeben. „Die Umsetzung unseres Programms wird notwendigerweise zu Spannungen (. . .) und dazu führen, gewisse Regeln nicht zu respektieren“, heißt es in dem Kommuniqué. Mélenchons Regierungsprogramm sieht einen dauerhaften Bruch mit den Haushaltsregeln des Stabilitätspaktes vor.