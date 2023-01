Waffen für Kiew : Was spricht gegen deutsche Kampfpanzer für Kiew?

Welche militärischen Mittel liefert Deutschland der Ukraine schon?

Oliver Kühn Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Die Bundesregierung hat sich nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unmissverständlich zur Solidarität mit Kiew bekannt. Zwei Tage nach dem Überfall entschied sie, Kiew militärische Hilfe zukommen zu lassen. Damit war die lange gepflegte Politik, keine Waffen, in Krisengebiete zu liefern, für diesen Fall aufgehoben. Im Internet führt die Bundesregierung eine ständig aktualisierte Liste der Waffen, die bislang in die Ukraine geschickt wurden, allen voran die gemeinsam mit den Niederlanden gelieferten 14 Panzerhaubitzen 2000, die von der Industrie bereitgestellten und von der Bundesregierung bezahlten 30 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard, die fünf Raketenwerfer vom Typ MARS II und das Luftverteidigungssystem IRIS-T.

Darin erschöpft sich die Liste allerdings lange nicht. Berlin hat auch Maschinengewehre, Minen, Panzer- und Fliegerfäuste, Handgranaten sowie Millionen Stück Munition in die Ukraine gebracht. Darüber hinaus liefert Deutschland auch andere militärische Ausrüstung wie Bergepanzer, Minenräumpanzer, Schwerlastzüge, Winterausrüstung für Soldaten oder Drohnenabwehrgeräte.

Welche Waffen wünscht sich Kiew?

Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnij hat die wichtigsten Wünsche der Ukraine in einem Interview im vergangenen Dezember zusammengefasst: „Ich weiß, dass ich diesen Gegner schlagen kann, aber dafür brauche ich auch die Mittel. Ich brauche 300 Panzer, 600-700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen“, sagte er der Zeitschrift „The Economist“. Damit wäre die Wunschliste der Ukrainer jedoch noch nicht abgearbeitet. Prinzipiell braucht die Ukraine Nachschub bei sämtlichen Waffen und Waffensystemen. Besonderes Augenmerk liegt dabei – neben den genannten – auf Artilleriesystemen mit größerer Reichweite und Flugabwehr.

Warum möchte die Ukraine gerade den Kampfpanzer Leopard haben?

Nach Einschätzung einschlägiger Beobachter verfügt die Ukraine derzeit über knapp 1500 einsatzbereite Kampfpanzer. Diese sind alte sowjetische Systeme, vor allem der Typen T-64, T-72, und T-80, also genau jene, die auch Russland einsetzt. Diese sind aufgrund ihrer Bauweise jedoch anfällig für Angriffe aus der Luft und können von den von Russland eingesetzten (iranischen) Drohnen außer Gefecht gesetzt werden.

In der jetzigen Frontsituation baut die Ukraine daher auf die Schlagkraft von (westlichen) Kampfpanzern, um gegen die russischen Stellungen vorzugehen. Diese könnten der Infanterie Feuerunterstützung geben, während die Infanterie auch für den Schutz der Panzer sorgen kann. Kiew hofft dabei besonders auf den deutschen Panzer Leopard 2, da dieser in vielen Streitkräften in Europa eingesetzt wird und daher in größerer Stückzahl zur Verfügung stehen könnte.

Wie begründet die Bundesregierung ihre Ablehnung, Kampfpanzer zu liefern?

Die Bundesregierung hat ihre Haltung zur Lieferung bestimmter Systeme in den vergangenen Monaten immer wieder angepasst. So wird auch die Ablehnung einer Lieferung von Leopards in den vergangenen Tagen immer weicher. Noch im Oktober hatte der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) den Ruf danach als „V2-Syndrom“ bezeichnet hatte. Er meinte damit einen Glauben an Wunderwaffen, die derzeit der Leopard für manche sei. Außerdem, würde ein „Kampfpanzer mit dem deutschen Eisernen Kreuz erbeutet“, wäre das eine Vorlage für die russischen Propaganda. Westliche Kampfpanzer in Reihen der ukrainischen Armee würden allerdings auch deren Hoheitssymbole tragen.

Aus Berlin werden darüber hinaus verschiedene Gründe für die Nichterfüllung des ukrainischen Wunsches angeführt. Einerseits geht es um die fragliche Verfügbarkeit. Die Bundeswehr hat selbst Ausrüstungsprobleme und wird wohl ungern ihre wenigen einsatzbereiten Panzer abgeben. Jedoch gibt es Angebote aus der Rüstungsindustrie, alte ausgemusterte Panzer wieder instand zu setzen und Kiew zur Verfügung zu stellen. Das zweite Argument betrifft die Ausbildung an dem Waffensystem. So unterscheide sich ein Leopard so grundlegend von alten sowjetischen Panzertypen, dass es lange dauern würde, bis die ukrainischen Soldaten den Umgang mit diesen gelernt hätten. Das trifft jedoch auch auf viele andere Waffensysteme zu, die Deutschland schon an die Ukraine geliefert hat.