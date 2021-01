„Ich liefere nicht an Juden“ : Frankreich weist Lieferdienstfahrer aus

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hat die bevorstehende Ausweisung eines Algeriers angekündigt, der als Bote beim Online-Lieferdienst Deliveroo Aufträge für jüdische Kunden abgelehnt hatte. Zwei koschere Restaurants in Straßburg waren auf ihren Speisen sitzen geblieben, weil sich der Deliveroo-Kurier weigerte, jüdische Kunden zu beliefern. „Oh nein, ich liefere nicht an Juden“, soll er nach Angaben der beiden Gastronomen gesagt haben.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Vorfall ereignete sich am Abend des 7. Januars. Die Restaurants erstatteten Anzeige gegen den Zusteller, aber auch gegen die Firma Deliveroo. Auch das Israelitische Konsistorium im Niederrhein erstattete Anzeige. „Das Jüdische Konsistorium des Niederrheins hält es für unerträglich, dass die für Deliveroo arbeitenden Zusteller es wagen, offen antisemitische Diskriminierung zu praktizieren”, teilte der Präsident des Konsistoriums, Maurice Dahan, mit. „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und haben sofort beschlossen, eine eigene interne Untersuchung durchzuführen, um die Umstände zu klären”, reagierte der Online-Lieferdienst Deliveroo in einem Kommuniqué.

Der israelische Botschafter in Frankreich reiste nach Straßburg, um den beiden Restaurantinhabern seine Unterstützung zuzusichern. Ein Gericht in Straßburg hat den Deliveroo-Kurier am Donnerstagnachmittag in einem Eilverfahren zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Innenminister Darmanin teilte über Twitter mit: „Ich habe die Entscheidung getroffen, den ,Essens-Lieferanten‘ auszuweisen, der jüdische Kunden nicht beliefern wollte.“