Libyscher Warlord unter Druck : Chalifa Haftars Flucht nach vorn

Der Militärführer ist im Krieg um Westlibyen in der Defensive, will aber seinen Tripolis-Feldzug um jeden Preis fortsetzen. Dafür geht Haftar eine riskante Wette ein – und stellt seine ausländischen Unterstützer bloß.

Die Botschaft war deutlich: Chalifa Haftar will seinen Feldzug zur Eroberung der libyschen Hauptstadt Tripolis um jeden Preis fortsetzen. In einer Fernsehansprache am Montagabend verkündete der ostlibysche Militärführer, seine „Libysche Nationale Armee“ (LNA) werde die Regierung übernehmen. Grundlage sei die „Entscheidung des libyschen Volkes, bei dem die Macht liegt“. Außerdem erklärte Haftar das 2015 unter Vermittlung der Vereinten Nationen geschlossene Abkommen von Skhirat noch einmal für nichtig. Aus diesem war die „Regierung der Nationalen Übereinkunft“ unter Fajez Sarradsch hervorgegangen.

Dass der Warlord aus dem Osten in Libyen eine Militärherrschaft unter seiner Führung errichten und dies mit militärischen Mitteln durchsetzen will, ist kein Geheimnis. Aber der Zeitpunkt, zu dem er das jetzt offiziell verkündete, ist bemerkenswert: Er fällt in eine Zeit, in der Haftar in die Defensive geraten ist. In den vergangenen Wochen hatten für die Übereinkunftsregierung kämpfende Milizionäre die Truppen Haftars zurückgedrängt, die Tripolis schon seit mehr als einem Jahr belagern. Die Haftar-Gegner profitierten dabei massiv von türkischen Drohnenangriffen. Ankara unterstützt die Sarradsch-Regierung in Tripolis. Die türkische Marine hatte zuletzt sogar in die Kämpfe eingegriffen, Kriegsschiffe nahmen Ziele an Land unter Beschuss. Das war im Kreis der internationalen Vermittler als die „ultimative Botschaft“ verstanden worden, einen Sieg Haftars mit aller Kraft verhindern zu wollen.

Der letzte Akt eines verzweifelten Mannes?

Nun hat Haftar noch einmal deutlich gemacht, dass er sich dem Druck seiner Gegner nicht beugen will – und er ergreift die Flucht nach vorn. „Sein Vorstoß geht auf Schwäche und Angst zurück“, sagt Mohamed Eljarh, Gründer und Leiter der Denkfabrik Libya Outlook Research and Consultancy, der aus dem Osten Libyens stammt. „Haftar befürchtet, dass er sein großes Projekt, die Eroberung von Tripolis, nicht mehr weiterführen kann.“ Er habe Sorge, dass Kräfte aus seinem Lager – etwa im Repräsentantenhaus, dem Parlament der Gegenregierung – angesichts der militärischen Rückschläge den Verhandlungsprozess mit den UN und der Übereinkunftsregierung in Tripolis wiederbeleben. Ein Berater der Sarradsch-Regierung spricht schon vom „letzten, verzweifelten Akt eines geschlagenen Mannes“.

So weit ist es wohl noch nicht. Aber Haftar ist eine gefährliche Wette eingegangen. Das Lager um die Gegenregierung im Osten, das der Armeechef jetzt auch ganz offiziell anführt, ist so vielschichtig wie jenes seiner Widersacher im Westen. Der Warlord stützt sich auf Stämme, örtliche Milizen, Räte und Verwaltungschefs; auch auf radikale Islamisten, die politischen Aktivismus ablehnen, aber die Gesellschaft ihren rigiden Moralvorstellungen unterwerfen wollen. Außerdem zählen Anhänger des gestürzten Gaddafi-Regimes zu seinem Zweckbündnis. Ein Teil der LNA ist eigens ausgebildet und vergleichsweise gut organisiert – im Osten hat Haftar ein striktes Sicherheitsregime errichtet. Doch unter dem LNA-Banner kämpfen auch Milizen mit Eigenleben und afrikanische Söldner aus Tschad oder Darfur. „Haftar wird noch einige Überzeugungsarbeit leisten müssen“, sagt Eljarh.

Haftars Förderer wollen Erdogan keinen Sieg zugestehen

Seine ausländischen Förderer hat der ostlibysche Militärführer wieder einmal bloßgestellt. Moskau zeigte sich „überrascht“. Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten haben es fortan etwas schwerer, ihre Unterstützung für Haftar zu rechtfertigen – und zugleich einer Verhandlungslösung das Wort zu reden, die ihr Schützling um keinen Preis zulassen will. Die Starrköpfigkeit des Warlords kostet sie immer wieder Nerven. Dennoch ist lange nicht ausgemacht, dass Haftars Förderer jetzt ihre Unterstützung einstellen und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Libyen einen Sieg zugestehen. Eljarh glaubt trotz der äußeren Entgeisterung ihrer Vertreter nicht daran.

Der Druck aus dem Westen hielt sich zunächst in Grenzen. In einer Erklärung der amerikanischen Botschaft in Libyen wurde Haftar aufgerufen, eine sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten und eine dauerhafte Waffenruhe zu vereinbaren. Zugleich reichte Washington dem Warlord allerdings wieder die Hand zu Gesprächen. Man könne bei jeglicher Gelegenheit wieder ins Gespräch kommen.

Auch aus der Bundesregierung ist die Bereitschaft zu Verhandlungen zu vernehmen: „Nach Ansicht der

Bundesregierung kann der Konflikt in Libyen nicht militärisch gelöst werden, auch nicht durch einseitige Erklärungen, sondern nur durch einen politischen Prozess unter Beteiligung aller Regionen und Bevölkerungsgruppen“, war am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt zu vernehmen. „Dafür ist zunächst ein Waffenstillstand dringend erforderlich.“