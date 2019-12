Libyen-Krieg : Die Türkei und Russland kämpfen um Tripolis

Als im vergangenen Jahrzehnt südlich von Zypern große Erdgasvorkommen entdeckt wurden, versprachen sich die Länder, die sie auszubeuten planten, davon Wohlstand. Die Funde verschoben die Balance im östlichen Mittelmeer. Die Gewinner waren Israel, Zypern, Griechenland und Ägypten, unter deren Festlandsockel die Vorkommen liegen. Die Türkei hatte das Nachsehen. Ankara schickte eigene Explorationsschiffe vor die zyprische Küste, um nach Erdgas zu suchen, was zu Spannungen mit der EU geführt hat.

Die Türkei versucht jedoch weiter, die Karten im Kampf um die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer neu zu mischen. Mit Libyen als Verbündetem will sie nun aus ihrer Isolierung ausbrechen. Es sei doch nicht möglich, bei den Energieprojekten im östlichen Mittelmeer ein Land mit einer derart langen Küste auszuschließen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan Anfang Dezember. Er stellte klar, dass die Türkei ihre Explorationsschiffe nicht abziehen werde. Um seine Position weiter zu stärken, schloss das Land zwei Abkommen mit Libyen. In Ankara unterzeichneten Erdogan und der von den Vereinten Nationen als Ministerpräsident anerkannte Fajez Sarradsch am 27. November je ein Abkommen über „Sicherheit und militärische Zusammenarbeit“ sowie zur „Begrenzung der Einflussbereiche“ im Mittelmeer.

Das zweite, maritime Abkommen legt die Grenze der Festlandsockel beider Länder fest. Damit erhebt die Türkei Anspruch auf ein Meeresgebiet südlich der griechischen Insel Kreta und der Inselgruppe des Dodekanes, in dem Erdgasvorkommen vermutet werden. Auch Griechenland und Zypern beanspruchen das Gebiet, durch das künftig Erdgas aus dem östlichen Mittelmeer nach Europa befördert werden soll. Eine Pipeline durch die Türkei gilt zwar als preisgünstiger; die beteiligten Länder wollen jedoch eine Lösung vermeiden, welche die Türkei einbindet.

Eines der wichtigsten Abkommen seit der Gründung der Republik

In der Türkei wird das Abkommen mit Libyen als eines der wichtigsten seit der Gründung der Republik im Jahr 1923 gefeiert. Denn es vereitle den Versuch von Ländern wie Griechenland, Zypern oder Ägypten, die Türkei an ihren Küsten einzusperren. Ankara argumentiert, dass die griechischen Inseln keinen Festlandsockel bildeten, sondern lediglich in Hoheitsgewässern lägen, was Griechenland und Zypern bestreiten. Das türkische Parlament hat das Abkommen bereits ratifiziert, und das Außenministerium teilte mit, die Türkei und Libyen akzeptierten kein Fait accompli anderer Staaten, das die Türkei von den Erdgasfeldern ausschließe.

Griechenland geht gegen das Abkommen diplomatisch vor. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bat die Nato um Unterstützung, Außenminister Nikos Dendias spricht mit Ägypten über eine engere Zusammenarbeit im Mittelmeer, und UN-Botschafterin Maria Theofili fordert, dass der Sicherheitsrat das Abkommen verurteilt, da es die Regeln des internationalen Seerechts „eklatant“ verletze sowie die griechischen Hoheitsrechte auf Inseln wie Kreta oder Rhodos ignoriere. Die Staats- und Regierungschefs der EU verurteilten auf ihrem Brüsseler Gipfeltreffen das türkisch-libysche Abkommen. Dieses habe „keinerlei Rechtsfolgen für Drittstaaten“, heißt es in einer in der Nacht zum Freitag verabschiedeten Erklärung.